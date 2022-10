Leonardo Hotels übernimmt Hotels der insolventen Star-Inn-Gruppe

Leonardo Hotels hat die acht Hotels der insolventen Star-Inn-Gruppe in Österreich übernommen. Dabei soll es um fünf Häuser in Salzburg gehen, eines in Linz und zwei in Wien. In einer Aussendung am Dienstag hieß es, das bestehende Personal werde weiter beschäftigt. Darüber hinaus habe man eine weitere Immobilie an der Linken Wienzeile gekauft. Die in Berlin ansässige Hotelkette Leonardo Hotels erhöhe sein Portfolio in Österreich damit von einem auf zehn Hotels.

Die Gruppe verfüge somit über 1.400 Zimmer und steigt laut eigenen Angaben zu einem der größten Hotelanbieter in Österreich auf. Bisher hat das Unternehmen in Österreich ein Hotel im sechsten Bezirk in Wien betrieben. Für die übernommenen Häuser seien umfangreiche Renovierungen und eine höhere Hotelkategorie geplant. Die Integration in die Marke Leonardo Hotels erfolge nach Fertigstellung, in der Zwischenzeit werden die Hotels weiter unter der Marke Star Inn betrieben. Die Eröffnung des Hotels an der Linken Wienzeile sei für Mitte Dezember geplant.

Leonardo Hotel ist Teil der israelischen Fattal Hotel Gruppe, die in Europa und Israel insgesamt 250 Hotels betreibt. „Österreich ist als wichtiger Standort in Europa und starker Nachbar von Deutschland seit langem ein begehrtes Expansionsziel für unsere Hotelgruppe. Mit der Übernahme der neun Häuser erschließen wir endlich auch in Österreich neue Destinationen und stärken damit unser umfangreiches und vielfältiges Portfolio“, so der Hotelketten-Geschäftsführer Yoram Biton laut Aussendung.