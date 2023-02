Leonardo Hotels Central Europe installiert COO DACH

In dieser verantwortet er alle Hotelcluster in Deutschland, Österreich und der Schweiz und berichtet direkt an den Managing Director der Leonardo Hotels Central Europe, Yoram Biton. Löwel soll vor allem den Austausch zwischen den Regionen verbessern, Innovationen fördern und die Qualitätssicherung vorantreiben. „Mit der Bildung der neuen Strukturen im DACH-Raum reagieren wir auf die veränderten Gegebenheiten und legen den Grundstein für weitere Expansionspläne“, kommentiert Biton die Personalie.

Zudem wurde eine neue Führungsebene zwischen Hotel- und Cluster-Managern geschaffen: Die sogenannten Multi-Property-Manager. Sie verantworten jeweils mehrere Hotels in einem bestimmten geographischen Gebiet.

Löwel ist seit mittlerweile drei Jahrzehnten im Hotelbereich engagiert. Seit 2010 bei den Leonardo Hotels Central Europe. Dort bekleidete er unter anderem den Posten als General Manager des Leonardo Royal Munich sowie als Cluster General Manager Germany South & Switzerland.