Leonardo Hotels CE expandiert in Österreich

Die Häuser übernahm Leonardo Hotels Central Europe von der früheren Star-Inn-Gruppe. In Wien öffnete nun das Bestandshaus Leonardo Vienna im sechsten Bezirk. Damit betreibt die deutsche Hotelkette, die Teil der israelischen Fattal-Gruppe ist, in der Bundeshauptstadt mit den bereits eröffneten Leonardo Vienna Otto-Wagner, dem Leonardo Vienna Hauptbahnhof und dem Leonardo Vienna Schönbrunn vier Hotels. In Salzburg ist man mit dem Leonardo Boutique Salzburg Gablerbräu, dem Leonardo Salzburg City Center sowie dem Leonardo Salzburg Airport präsent.

In Linz eröffnete die Gruppe das Leonardo Boutique Linz City Center.

„Österreich ist als wichtige europäische Destination und als starker Nachbar von Deutschland seit langem ein begehrtes Expansionsziel für uns. Mit der Übernahme und dem Rebranding der acht Häuser erschließen wir endlich auch in Österreich neue Standorte und stärken unser Portfolio“, so Managing Director Leonardo Hotels Central Europe Yoram Biton.