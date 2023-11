La Liste: Stüva auf Platz 4

Erst vergangene Woche wurde Benjamin Parth vom österreichischen Gault&Millau Guide 2024 mit fünf Hauben und 19 Punkten ausgezeichnet. Jetzt darf sich der Ischgler Ausnahmekoch auch über eine internationale Restauraunt-Auszeichnung freuen.

Die Königsdisziplin der internationalen Restaurant-Rankings, La Liste, platzierte Parths Gourmetrestaurant Stüva auf Platz 4 der weltweit besten 1000 Restaurants.

Der französische Restaurantführer La Liste ist international als „the ranking of rankings“ bekannt. Allein die Aufnahme in den 1000 besten Restaurants soll, laut Presseaussendung, als Ritterschlag unter den Spitzenköchen gelten.

Benjamin Parth erreichte 98 von 100 möglichen Punkten und gehört somit ab jetzt zur Elite der weltweit besten Köche. Die Bewertungen der Restaurantführers basieren auf einem Algorithmus-System, welches über 1100 nationale und internationale Quellen analysiert. La Liste schafft es so, die Meinung verschiedenster Restaurantkritiker und Medien widerzuspiegeln.

Insgesamt wurden 32.500 Restaurant aus 200 Ländern bewertet.

Die Besten der Besten

Dieses Jahr schafften es sieben Restaurants die bestmögliche Bewertung – 99,50 Punkte – zu erreichen. 100 Punkte werden von La Liste in der Praxis nicht vergeben.

Zu den höchstbewerteten Restaurants gehören das Guy Savoy in Paris, das La Vague d’Or in Saint Tropez, das L’Enclume in England, die Schwarzwaldstube in Baiersbronn (DE), das Sushi Saito in Tokio, das Lung King Heen in Hongkong und das Le Bernardin in New York.

Die drei Bestplatzierten aus Österreich

In Österreich schafften es zudem auch das Restaurant Obauer mit 98,50 Punkten – und somit sogar auf Platz 3 des Rankings – sowie das im Wiener Stadtpark gelegene Steirereck mit 98 Punkten in die Liste aufgenommen zu werden.

PA/Red.