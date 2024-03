Kulinarische Zeitreise

Am 21. März 2024 lädt der „Mondschein’s Kitchen Club“ in Stuben am Arlberg zu einem besonderen kulinarischen Ereignis ein. Unter dem Motto einer Zeitreise in die 1970er-Jahre, führt der renommierte Koch Manfred Leitner durch einen Abend, der Tradition und Geschmack in Einklang bringt. Bekannt für seine Zeit in der „Vila Joya“ und seine prägenden Jahre im Hotel Mondschein, verspricht Leitner eine Hommage an die klassische Küche seiner Lehrjahre.

Das Event startet mit einem Apéro im historischen Weinkeller, gefolgt von einem Menü, das die kulinarischen Höhepunkte der 70er-Jahre neu interpretiert. Von Fasanenparfait bis zu gratinierten Muscheln und dem „Coeur de charolais“, bietet der Abend eine exquisite Auswahl an Speisen, die nostalgische Erinnerungen wecken.

Das Erlebnis im „Mondschein’s Kitchen Club“ kostet 96 Euro pro Person. Aufgrund der begrenzten Plätze wird zu einer frühzeitigen Reservierung geraten. Ein Abend, der nicht nur Gaumenfreuden verspricht, sondern auch eine Reise durch die Zeit darstellt und dabei die Philosophie des nachhaltigen Tourismus des Hotel Mondschein unterstreicht.

PA/Red.