Kreuzfahrttourismus boomt wieder in Italien

Nach der Pandemie boomt der Kreuzfahrttourismus in Italien wieder. Mit 13 Millionen Kreuzfahrttouristen rechnet die Branche bis Ende dieses Jahres, was einem Wachstum von 39 Prozent gegenüber 2022 und von 11 Prozent gegenüber dem Vorpandemie-Jahr 2019 entspricht, geht aus Prognosen des Touristik-Unternehmens Vamonos-Vacanze.it hervor.

168 Kreuzfahrtschiffe verkehren in italienischen Gewässern im laufenden Jahr. Der Hafen mit den meisten Kreuzfahrtpassagiere ist Civitavecchia nördlich von Rom mit 2,85 Millionen Anlandungen gefolgt von Genua und Neapel.

Auch die Gesellschaft MSC Kreuzfahrten segelt auf Erfolgskurs in Italien. Die schweizerische Kreuzfahrtgesellschaft rechnet bis Ende 2023 mit vier Millionen Passagieren in 13 italienischen Häfen, teilte das Unternehmen mit.

Mit einer Million Passagieren ist Genua weltweit der Hafen mit den meisten Kreuzfahrtpassagieren. Das stärkste Wachstum verzeichnete der Hafen Neapel, in dem MSC in diesem Jahr 370.000 Passagiere meldete. Das entspricht einem Plus von 120 Prozent gegenüber 2018. In den letzten acht Monaten hat die Kreuzfahrtgesellschaft drei neue Schiffe eingesetzt und dafür drei Milliarden Euro investiert.

APA/Red.