Kongress-Ranking: Wien auf Platz 2

Angeführt wird die Städte-Liste von Brüssel mit insgesamt 570 durchgeführten Tagungen. Wien stößt im aktuellen UIA-Ranking mit 252 Tagungen vom vierten Platz vor. Dahinter rangieren Singapur (203), Tokio (201) und Lissabon (167). Die Plätze 6 bis 10 belegen Madrid (153), London (148), Barcelona (147), Seoul (135) und Paris (130). Im Ranking berücksichtigt wurden – der Pandemie geschuldet – nicht nur jene Tagungen, bei denen sich die Teilnehmer vor Ort aufhielten, sondern auch hybride oder rein virtuelle Formen.

„Die neuerliche Top-Platzierung in einem internationalen Ranking zeigt: Wien setzt seinen Weg als globale Meetingmetropole fort“, kommentierte Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke das Ergebnis.

Neben der Städte-Statistik gibt das UIA-Kongress-Ranking auch Aufschluss über die Performance auf Länderebene. So nimmt Österreich mit 310 Tagungen in der Statistik weltweit den 8. Platz ein. An der Spitze steht Belgien (646), gefolgt von den USA (573), Spanien (457), Japan (396), Frankreich (345), dem Vereinigten Königreich (327) und Südkorea (320). Deutschland (263) und Italien (261) komplettieren die Top-10-Länder.