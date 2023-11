Kommunikation der „Schmitten“ wird künftig brill(i)ant

Seit Oktober 2023 ist das Team der Kommunikations- und Eventagentur BRILLIANT Communications mit der Presse- und Medienarbeit der Schmittenhöhebahn AG betraut. Mithilfe reichweitenstarker Kommunikationskampagnen soll die Sichtbarkeit der AG erhöht werden.

Ziel war es, einen erfahrenen Partner mit einem starken Netzwerk und guten regionalem Gespür zu finden. Laut Dr. Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhebahn AG, verfügt BRILLIANT Communications über genau diese Kompetenzen.

Die Schmitten – Hausberg der Region Zell am See-Kaprun – ist bekannt als österreichische Destination, die sowohl im Winter als auch im Sommer attraktive Freizeitmöglichkeiten bietet. Zudem ist die AG in der Seilbahnbranche Pionier in Umweltpolitik und Nachhaltigkeit.

„Bei uns im Team sind nicht nur alle sehr bergaffin, sondern auch in starkem Bewusstsein über die Bedeutung von Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wir freuen uns daher besonders, die Schmittenhöhebahn AG als Europas einziges EMAS-zertifiziertes Seilbahnunternehmen in der Kommunikation unterstützen dürfen“, erklärt Martina Fleischer-Kücher, Eigentümerin von BRILLIANT Communications.

PA/Red.