Kindermuseum Schloss Schönbrunn lockt mit herbstlichen Events

Vom 31. August bis 9. November lädt das Kindermuseum Schloss Schönbrunn zur Themenführung „Sport und Spiel zu Kaisers Zeiten“ ein. Hier können Besucher ab 7 Jahren die Kaiserliche Familie von ihrer sportlichen Seite kennenlernen. Von der fast täglichen Jagd der Habsburger-Männer bis hin zu Maria Theresias Bogenschießen. Vor allem wird die größte Sportskanone der Herrscherdynastie unter die Lupe genommen. Kaiserin Sisi versuchte sich seinerzeit als Turnerin, Reiterin und sogar im Fechtkampf. Die Führung findet immer am Freitag, Samstag und Sonntag um 10:30, 13:30 und 15:00 Uhr statt.

Zu Halloween wird es ein klein wenig gruselig in den Hallen des Kaiserpalastes. Am 26. und 27. Oktober können die jüngsten Besucher nämlich die Ausbildung zum kaiserlichen Totengräber machen. Bei diesem schaurigen Hindernisparcours gilt es, Rätsel rund um das Thema kaiserlicher Begräbnisrituale zu lösen. Aber Vorsicht! Der „Boandlkramer“ höchstpersönlich treibt sein Unwesen durch das Schloss und kontrolliert die Uhren, die den letzten Stundenschlag verkünden. Der letzte Start aller Stationen findet um 16:00 Uhr statt, das Event ist für Kinder ab 4 Jahren empfohlen.

Am 28. Oktober geht es weiter mit dem unheimlichen Spaß. Bis 3. November können Gäste ab 7 Jahren zwischen 10:00 und 17:00 Uhr an der Halloween-Rätselrallye teilnehmen. Sie können die gruseligsten Geheimnisse Schönbrunns enthüllen. Zum Beispiel, was es mit der kaiserlichen Mumie auf sich hat und welch schleimiges Getier für die Gewänder der Kaiser verantwortlich war.

Am 30. und 31. Oktober wird es dann noch einmal besonders fürchterlich. Ab 17:00 Uhr lädt Marie Antoinette anlässlich ihres Todestages in die Große Galerie ein. Doch unter den Besuchern haben sich auch einige gespenstische Gestalten im Museum breitgemacht. Furchtlose Kinder ab 8 Jahren können sich der gespenstischen Herausforderung in Begleitung eines Elternteils stellen. Führungen starten um 17:00, 17:30, 18:00 und 18:30 Uhr.

Am 10. November können die jungen Besucher das Schlossgespenst Poldi näher kennen lernen. Zu seinem Namenstag lädt es ins Puppentheater. Kinder zwischen 3 und 6 Jahren können sich zwischen 11:30 und 14:30 Uhr mit der Geschichte von Kasperlinchen und dem wilden Räuber Waldomir unterhalten lassen. Außerdem gibt der liebe Hausgeist den Kindern höchstpersönlich eine Führung durch das Museum. Zwischen 10:30 und 15:00 Uhr führt Poldi die Schnitzeljagd an und steht für Erinnerungsfotos mit den Kindern zur Verfügung.

Weiter Infos zu den Events finden Sie hier.