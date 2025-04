Kempinski Hotel bietet kulinarische Themenabende

Mit dem Beginn des Frühlings startet auch das Kempinski Hotel Das Tirol in Jochberg in eine neue Saison voller kulinarischer Themen, Wellnessangebote und Aktivitäten. Inmitten der Kitzbüheler Alpen gelegen, setzt das Fünf-Sterne-Haus auf eine Kombination aus alpiner Natur, regionaler Küche und Erholung. Ein vielfältiges Programm im Mai und Juni richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen, die den Frühling in den Bergen aktiv erleben möchten.

Gemeinsamer Genuss zum Muttertag

Der Muttertag ist traditionell ein Anlass, um Dankbarkeit zu zeigen und Zeit im Kreis der Familie zu verbringen. Am 11. Mai lädt das Restaurant Steinberg im Kempinski Hotel zu einem besonderen Muttertagsmenü im „Sharing-Style“ ein. Das Küchenteam serviert hierzu eine Auswahl an abgestimmten Speisen – darunter gebeizter Saibling, gegrillte Avocado, Consommé vom Alpenrind oder Suprême vom Maishendl. So soll der Muttertag zu einem genussvollen Erlebnis für die ganze Familie werden. Ergänzend dazu wird täglich ab 13 Uhr ein klassischer Afternoon Tea in der Hotellobby angeboten – mit Scones, Sandwiches, Tee und süßen Spezialitäten.

BBQ-Abende

Ab Ende Mai beginnt auf der Terrasse des Restaurants Steinberg die BBQ-Saison unter dem Motto „Smokey Saturday“. Jeden Samstag ab 18 Uhr serviert das Küchenteam unterschiedliche Grillspezialitäten. Verschiedene Themenabende sorgen dabei für kulinarische Abwechslung. Am 31. Mai findet der Tiroler Abend statt. Herzhaftes aus der Region wie eingelegter Graukäse, Kitzbüheler Speck oder Tomahawk vom Alpenschwein werden hierbei serviert. Zum Abschluss gibt’s Klassiker wie Kaiserschmarrn oder Strudel. Am 7. Juni folgt der Spanischer Abend mit Chorizo, Tapas, Shrimpsalat und weiteren Spezialitäten der iberischen Halbinsel. Beim Italienischen Grillabend am 14. Juni steht von Vitello Tonnato über Prosciutto bis hin zu hausgemachter Carbonara allerlei typisch italienische Köstlichkeiten auf dem Menü. Der Mittelmeer-Grillabend am 21. Juni bietet schließlich eine kulinarische Reise entlang der Mittelmeerküste mit gegrilltem Lachs, Oktopus, Scampi und Jacobsmuscheln.

Erholung im Hotel

Im Alpine Spa finden Erholungssuchende eine vielseitige Auswahl an Entspannungsangeboten. Neben einem Innen- und Außenpool stehen mehrere Saunen – darunter eine Finnische Sauna und eine 90-Grad-Lava-Sauna – sowie ein Dampfbad nach Hildegard von Bingen zur Verfügung. Neben klassischen Massagen bietet das Spa auch Gesichts- und Körperanwendungen an. Das Hotel in Jochberg bei Kitzbühel verfügt über 155 Zimmer und Suiten mit Panoramablick auf die umliegende Bergwelt. Im Winter bietet die Lage direkten Zugang zur Skipiste (Ski-in/Ski-out), im Sommer locken Wanderwege und Naturerlebnisse. Neben dem Restaurant Steinberg, welches die Tiroler Küche modern interpretiert und Frühstücks- und Dinneroptionen bietet, befindet sich auch das pan-asiatische Restaurant Sra Bua in dem Hotel. Dieses verfügt über ca. 40 Plätze und bietet eine Auswahl asiatischer Spezialitäten. Eine Bar und eine Kamin-Lounge runden das Angebot des Hauses ab.

(PA/red)