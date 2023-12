Jung-Tourstiker brillieren bei AustrianSkills-Wettbewerb

Vom 26. bis 28. Oktober in Altmünster traten Teilnehmer in den Bereichen Hotel Rezeption, Koch/Köchin und Restaurant Service bei den AustrianSkills an. Sie kämpften nicht nur um den Titel “Staatsmeister:in”, sondern auch um die begehrten Plätze für die WorldSkills 2024 in Lyon (Frankreich) und die EuroSkills 2025 in Herning (Dänemark). Der Wettbewerb zeichnete sich durch herausragenden Einsatz und beeindruckende Leistungen auf höchstem Niveau aus. Die offizielle Siegerehrung fand am Sonntag, den 26. November 2023, in Salzburg statt.

Mario Pulker und Johann Spreitzhofer, die Obleute der Fachverbände Gastronomie und Hotellerie, lobten die außergewöhnlichen Leistungen der Teilnehmer: „Die Jung-Touristiker haben gezeigt, wie gut sie für eine Karriere im Gastgewerbe vorbereitet sind und scheuen keine Herausforderung.”

Die Top-Platzierung im Bereich “Restaurant Service” erreichte Simon Wieland (KTN) vom Falkensteiner Schlosshotel Velden. Im Bereich “Hotel Rezeption” sicherte sich Lisa-Marie Spörk (W) vom Intercity Hotel Wien den Sieg. Im Bereich “Cook” setzte sich Silvius Pink (STMK) vom Landgasthof Pink vor Hannes Sortsch (OÖ)durch.

Die Wettbewerbstage umfassten herausfordernde Aufgaben wie die Zubereitung eines “Gala Menüs für sechs Personen” und “Speed Cooking”. Die Teilnehmer zeigten auch im Gästeservice und an der Rezeption exzellente Leistungen. Ein abschließender “Stresstest” wurde ebenfalls mit Bravour gemeistert.

Pulker und Spreitzhofer betonten die Bedeutung einer Ausbildung im Tourismus für eine vielseitige und internationale Karriere. Sie unterstrichen ihr Engagement, Teilnehmer durch die Organisation und Finanzierung von Trainings- und Reisemöglichkeiten zu unterstützen. Den Sieger wünschten sie viel Erfolg für die bevorstehenden Skills-Wettbewerbe in Lyon und Herning.

PA/Red.