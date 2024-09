JUFA Hotels schließen sechs Standorte in Österreich

Das Steirer Hotelunternehmen JUFA Hotels gibt in einem Bericht an, dass sechs ihrer Filialen in Kärnten und der Steiermark geschlossen werden. Ursache dafür seien unter anderem fehlende Covid-19-Wirtschaftshilfen in der Höhe von 14,5 Millionen Euro und steigende Betriebskosten. Betroffen sind die Hotels in Bleiburg, Nockeberge, Knappenberg, Pöllau, Röthelstein und Seckau. Jegliche Mitarbeiter dieser Standorte sollen die Option haben ihre Tätigkeiten in anderen Gästehäusern der Marke weiterzuführen. Geschäftsführer von JUFA Hotels, Gerhard Wendl, gibt an die Kostenstrukturen der Firma reformieren zu wollen, um sich den ändernden Marktbedingungen anzupassen. Da die Schließungen die Wirtschaft der lokalen Gemeinschaften beeinflussen, erklärte sich das Unternehmen für Gespräche über Nachnutzungsideen der Gebäude bereit.