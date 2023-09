Innsbruck Tourismus mit neuem Marketingleiter

Von insgesamt 46 Bewerbern konnte sich Gassler schließlich durchsetzen. In einem Hearing, zu dem acht Kandidaten geladen wurden, ging er nach Meinung der Jury als Bester hervor. „Er bringt tiefgreifendes Know-how im Bereich der Tourismuskommunikation mit, dank seiner Branchenkenntnis und Vernetzung wird er die Region Innsbruck bestens präsentieren und vermarkten. Zudem haben wir mit Holger aufgrund seiner 17 Jahre an Führungserfahrung die ideale Besetzung für eine wichtige Schlüsselposition gefunden, um die Kommunikation des Verbandes gemeinsam mit dem Team an Expert:innen bei Innsbruck Tourismus zukunftsfit auszurichten“, so die Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, Barbara Plattner, zur Personalie.

Gassler werkte zuletzt als Leiter des internationalen Markt- und Netzwerkmanagementteams sowie des Eventteams der Tirol Werbung.