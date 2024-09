Hotel „Imperial Riding School“ feierte Eröffnung

Als erstes Hotel der „Autograph Collection“ von Marriott in Österreich feierte die Imperial Riding School am 12. September ihre Eröffnung. Der Betreiber Event Hotels lud dazu rund 200 Gäste aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Das Haus in der Ungargasse 60 kann auf eine fast 300-jährige Geschichte zurückblicken. Diente unter anderem als Gartenpalais und Militärreitschule des kaiserlichen Hofs.

Zuletzt wurde das Haus bis Anfang 2024 für die Neueröffnung renoviert. Der Gastgeber und General Manager des neuen Hotels Jürgen Fleischhacker begrüßte unter anderem den Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule, Alfred Hudler, sowie die Designerinnen Anelia Paschev und Ina Kent. Tänzerin Rebecca Horner choreographierte eigens eine Performance zum Thema des Abends „Aufblühen“.

Ihren Auftritt bewunderten unter anderem Martina und Werner Fasslabend, der Fachgruppengeschäftsführer Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien Thomas Taucher, Geschäftsführerin des Architekturzentrums Wien Karin Lux, der türkische Botschafter Ozan Ceyhun, Geiger Yury Revich, Regisseur und Choreograph Ferdinando Chefalo, Netzwerker Mauro Maloberti, Moderatorin Eser Akbaba, Elite-Chefredakteurin Ekaterina Mucha oder Jungwinzerin Katharina Baumgartner.

Anschließend feierten die Gäste die Einweihung des neuen Marriott-Hauses an den Bars von Hillinger, Padre Azul Tequila, Champagnerhaus Ayala und Red Bull Organics.