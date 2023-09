IAG zeigt Interesse an portugiesischer Fluggesellschaft TAP

Der spanisch-britische Luftfahrtkonzern IAG liebäugelt mit einer Übernahme der portugiesischen Fluggesellschaft TAP und erweitert damit die Liste der potenziellen Käufer. “Wir sind immer offen dafür, große Unternehmen und Marken in unserem Portfolio zu haben”, sagte Konzernchef Luis Gallego am Mittwoch. Die British-Airways-Mutter wolle die rechtlichen Bedingungen abwarten.

Die portugiesische Regierung wird den Privatisierungsprozess der staatlichen Fluglinie voraussichtlich am Donnerstag genehmigen. Portugal will TAP in der bevorstehenden Privatisierung nicht komplett verkaufen, sondern sich eine strategische Beteiligung an der Fluggesellschaft sichern. Auch die AUA-Mutter Lufthansa und Air France-KLM haben ihr Interesse an dem portugiesischen Unternehmen bekundet.

APA/Red.