Hüttenzauber und Hopfengold

Zum bereits neunten Mal wurde gestern, dem 21. November, der Saisonbeginn der Wiener Alm mit einem charmanten Hüttenabend zelebriert, der dieses Jahr ganz im Fokus der Neuausrichtung des Veranstalters KESCH und seiner expansiven Bestrebungen in die Schweiz stand. Die Pop-Up-Hütte, ein authentisches 200 Jahre altes Juwel, gilt als wahres Erfolgsprojekt. Während der Wintermonate werden hier exklusive Veranstaltungen mit unverfälschter Hütten-Atmosphäre und herzhaften Gaumenfreuden ausgerichtet.

„Die Wiener Alm bietet mit seinen Eisstockstockbahnen eine perfekte Kombination aus Hüttengaudi und Winter-Action mitten in der Stadt. In den nächsten Wochen vor Weihnachten sind wir ausgebucht, wir freuen uns aber auch auf Anfragen für Jänner und Februar, wo die Wiener Alm auch als Jahres Kick-Off oder Firmen Apres-Ski Partylocation exklusiv zur Verfügung steht,“ freut sich KESCH-CEO Lukas Schütz auf zahlreiche Events in den kommenden Wochen.

Die Ehre des Gösser-Bieranstichs war am gestrigen Abend Christa Kummer gewährt, die neben ihrer Tätigkeit als Wetter-Front-Frau beim ORF nun als erste weibliche Bierbotschafterin Österreichs gilt. Unterstützt wurde Sie dabei von der zweifachen Ski-Weltmeisterin Lizz Görgl, die nach ihrem Rücktritt aus dem Wintersport ihre Liebe zur Musik auslebt. Seine Muskelkraft steuerte „Strong Man“ Matthias Göth bei, und mithilfe der Anfeuerungsrufe von Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel und ORF-Fußballexperte Helge Payer floss das goldene Hopfenelixier in Kürze.

Mit von der Partie waren außerdem Christoph Berndl (Bohmann Verlag), Christian und Ekaterina Mucha, Lukas Graser (Kotanyi), Niko Pabst (Marketingclub Österreich), Anja Böhm (Verkehrsbüro), Christoph Monschein (Edenred), Nico Bugram (Pernod Ricard), Nora Bugram (Waterdrop), Alexander Ruthner (Prater Wien), Sabine Diso (Volkshilfe), Thomas Haselbäck (ORF), Christoph Karner (Transgourmet), Bernhard Rauchbauer (Tongenau), Johann Pittermann (Kaiserwiesn), Christian Stamhammer (Österreichische Lotterien), Manfred Mladosevits (Transgourmet), Angela und Helmut Hütter (Q-Schlafsystem), Dominik Riedmüller (Gewista), Beate Schütz (Freiraum Hotel), Rudolf Schütz (SPL TELE) und viele mehr.