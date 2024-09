Hoteliers fordern Maßnahmen gegen Arbeitskräftemangel

Es brauche ein Maßnahmenbündel zur schnelleren Vermittlung von Arbeitslosen, die Senkung der höchsten Steuerstufe für Vollzeitbeschäftigte und den Ausbau des Kinderbetreuungsangebots, so Präsident Walter Veit. Die Gewerkschaft fordert stets bessere Arbeitsbedingungen und Entlohnung im Sektor.

Aus Sicht der ÖHV brauche es zum geforderten Paket hingegen auch „als Begleitmaßnahme in einem ersten Schritt die Öffnung des Arbeitsmarkts für den Westbalkan“ sowie weiters gänzlich „die Aufhebung der Obergrenze für Saisonniers-Kontingente“. Veit: „Weil schon jetzt in allen Sektoren viel mehr Stellen offen sind, als wir besetzen können und wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind, braucht es all das.“

apa