Hotel Klausner wird zum Henri Country House Kitzbühel

Das ehemalige Hotel Klausner in Kitzbühel feierte am 12. Dezember 2023 um exakt 12.12 Uhr seine Wiedereröffnung. Zwei Jahre nach der Übernahme durch den JP Hospitality Investors Club (HIC) erstrahlt das Haus als Henri Country House Kitzbühel in neuem Glanz. Die Neueröffnung markiert nicht nur die Wiederbelebung eines der ältesten Hotels der Alpenstadt, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels im gehobenen Boutique-Hotelsegment der Region.

Tradition trifft auf moderne Eleganz

Das Hotel an der Uferpromenade verbindet Tiroler Geschichte mit einem nachhaltigen Konzept. Die umfassenden Renovierungsarbeiten umfassten nicht nur die Modernisierung des Wellnessbereichs, sondern auch den Ausbau der Zimmeranzahl von 77 auf 84. Das Ergebnis ist ein Rückzugsort für anspruchsvolle Gäste, der mit einem großzügigen Indoor-Pool, einer Bio-Sauna, einem Dampfbad und einer Sonnenterrasse gehobene Ansprüche erfüllt.

Nachhaltigkeit als Leitprinzip

Die Renovierung des Henri Country House wurde unter strengen ökologischen Vorgaben realisiert. Laut Lukas Euler-Rolle, CEO von JP Hospitality, zielt das Projekt darauf ab, ein ökonomisch und ökologisch nachhaltiges Hotel zu schaffen, das sich nahtlos in das Portfolio des JP Hospitality Investors Club einfügt. Mit diesem Ansatz setzt das Unternehmen auf eine langfristige Wertsteigerung und ein zukunftsfähiges Tourismusmodell.

Neues Konzept, alte Gastlichkeit

Mit der Wiederbelebung und Neueröffnung des Hauses wird das touristische Angebot von Kitzbühel entscheidend bereichert. Eckart Buss, Geschäftsführer der Henri Hotels, betonte die gelungene Symbiose aus Tiroler Gastlichkeit und moderner Lässigkeit. Gäste können sich auf ein authentisches und stilvolles Ambiente freuen, das Tradition mit den Annehmlichkeiten der Gegenwart verbindet. Das Henri Country House bietet Wintersportlern und Sommerfrischlern gleichermaßen einen idealen Ausgangspunkt, um die Vielfalt der Region zu erleben.

(PA/red)