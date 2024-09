Hotel Imperial erhält neuen Manager

Der Hotelmanager aus Deutschland übernimmt mit September die Führung des Luxushotels von seinem Vorgänger Mario Habicher. Habicher betreut nun das Mandarin Oriental Hotel in der Jakobergasse, 1010 Wien. Der gebürtige Frankfurter Opstal war vorher im Management mehrerer Hotels der Marriott Kette tätig, darunter in Asien und Australien. Nach Angaben der Marriott Group war Opstal zuletzt in Georgien tätig, wo er das erste Hotel der „The Luxury Collection“ öffnete. Van Opstal übernimmt mit der Führung des Imperials nicht nur das Hotel, sondern auch die dazugehörigen gastronomischen Betriebe. Darunter das Haubenlokal OPUS und das Café Imperial.