Hochsteiermark präsentiert Winterprogramm

In der Meierei im Stadtpark Wien fand dazu ein exklusives Pressegespräch zur Vorstellung des Winterprogramms der Tourismusregion statt. Für die Veranstaltung wurde sogar Schnee vom Stuhleck nach Wien gebracht, sodass die Stadtkinder die Gelegenheit hatten, auf einer eigens aufgebauten Rodelbahn im Stadtpark zu rodeln. Vertreter der Hochsteiermark standen für Fragen und Informationen zur Verfügung und präsentierten das Angebot für den kommenden Winter. Hier die Highlights.

Pistenspaß und Action

Das Stuhleck, das größte und modernste Skigebiet im Osten Österreichs mit insgesamt 26 Pistenkilometern, bietet seine Tageskarten unter 63 Euro an. Early Birds haben die Möglichkeit ab 7 Uhr mit einem Guide die frisch präparierten Pisten zu genießen. Das Skigebiet ist bereits am 6. Dezember in den Winterbetrieb gestartet.

Für Freerider und Tiefschneefahrer

Im Skigebiet Niederalpl fahren Kinder bis 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen gratis. Und das auf Naturschnee-Pisten vom Feinsten. Auf Beschneiung wird verzichtet. Freerider und Tiefschneefahrer kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Tolle Familienangebote gibt’s im nahegelegenen Kinderhotel Appelhof in Mürzsteg.

Im Jänner Ski for free

Die Mariazeller Bürgeralpe ist ein Familienskiberg, für Anfänger und Fortgeschrittene. Direkt im Zentrum Mariazells geht es mit der 8er-Kabinenbahn “Bürgeralpe Express” rauf ins weiße Schneevergnügen, zu 11,5 Pistenkilometern. Neu: Ski for free im Jänner und ab 1. März bis Saisonende, ab zwei Übernachtungen in ausgewählten Betrieben sind der Skipass und viele weitere Ermäßigungen inklusive.

Kunstschneefreies Paradies

Die Aflenzer Bürgeralm ist ein Skigebiet ohne Schneekanonen, dafür voller Naturschneepisten und Tiefschneehänge. Nach der Abfahrt lädt die Almrauschhütte, das Schönleitenhaus oder das Wirtshaus Pierergut zu einer wohlverdienten Einkehr und sorgt für zusätzlichen Genuss.

Top präparierte Pisten

Mit 18 perfekt präparierten Pisten, von blau bis schwarz und sogar einer FIS-Abfahrt, aber auch zwei Zauberteppichen lockt das Skigebiet Brunnalm – Hohe Veitsch. Mit der Max-Flex-Karte gibt’s außerdem die perfekte Kombination: Drei Stunden reine Pistenzeit. Abzüge aufgrund von Einkehrschwüngen gibt es hier nicht – genug Zeit für Skispaß und Einkehrpausen.

Für Skirennläufer und Familien

Die Schwabenbergarena Turnau ist für Skirennläufer und Familien die beste Wahl für ein großartiges Skierlebnis. Wo viele FIS-Rennen stattfinden, heißt es Abfahren wie die Spitzensportler auf Riesentorlauf- und Slalompisten. Aber auch Familien mit Kindern kommen nicht zu kurz. Ganz in der Nähe gibt es noch die kleinen Skigebiete Eichfeldlift in Turnau und den Steirische Seeberg.