Hilton Vienna Park mit neuem General Manager

Glaser bringt über 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Hotellerie mit und leitete zuletzt das Hilton Sofia als General Manager. Er soll die Position des Hilton Vienna Park als Kongress- und Veranstaltungshaus mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit weiter ausbauen und neue Akzente setzen, die sowohl das internationale als auch das österreichische und Wiener Publikum ansprechen sollen. In seiner neuen Position berichtet er an Area General Manager Hilton Austria & Czech Republic Norbert B. Lessing.

„Christoph Glaser blickt auf eine rund 20-jährige Karriere bei Hilton Hotels & Resorts zurück und zeichnete im Hilton Sofia für das aufwendige Refurbishment des Hotels verantwortlich. Neben seinen kaufmännischen Qualifikationen bringt er zuvorkommende Gastfreundschaft in seine neue Aufgabe mit und hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Positionen in der Hotellerie bekleidet“, so Lessing.

Das Hilton Vienna Park wurde erst 2020 generalsaniert und erweitert. Es verfügt nunmehr über eine 3.500 Quadratmeter große Veranstaltungsfläche, neue Business- und Fitnesszentren sowie die Bar „Selleny’s“ und das Restaurant „LENZ – Social Dining“.