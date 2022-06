Henkell Freixnet holt neue Marketing Managerin

Sie folgt in dieser Funktion Marlene Glose nach, die zu mjam wechselte. Radler verfügt über 15 Jahre Marketingerfahrung im Food- und Nonfood-Bereich. Nach ihrem IBWL-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien startete sie ihre berufliche Karriere im Brand Management der Österreich-Tochter von Mondelēz International. Zuletzt war Radler als International Marketing Managerin bei der Norwegian Concept AS tätig und dort für sämtliche Marketing-Agenden für die norwegischen Urban Outdoor Lifestyle-Bekleidungsmarken Twentyfour und Daniel Franck, sowie die skandinavische Kids Fashion-Brand Gullkorn verantwortlich.