Gute Voraussetzungen für Wintertourismus

Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) blickt dem kommenden Winter positiv entgegen.

Die Winterurlaube kommen „in erster Linie aus Europa“. Vor allem aus Deutschland, Großbritannien und der Schweiz.

Doch auch Israel zeigt sich dieses Jahr interessiert. “Per Ende September hatten wir über 900.000 Nächtigungsbuchungen aus Israel, bis Jahresende wurden über eine Million erwartet“, sagt Kraus-Winkler.

Abseits der Tage rund um Weihnachten und Silvester werden die Zimmer – je nach Wetter und geopolitischen Entwicklungen – extrem kurzfristig reserviert. Für Schnee soll diesen Winter allerdings gesorgt sein. Die neuen Schneekanonen können bereits bei minus 1 Grad produzieren.

Schlechter schaut es für die Gastronomie und Hotellerie jedoch – wie jedes Jahr – bei den Mitarbeitern aus.

„Ich habe den Eindruck, dass circa 10 Prozent der Mitarbeiter fehlen, in einigen Betrieben sind es 10 bis 20 Prozent, in einigen 3 bis 5 Prozent – und zwar immer hauptsächlich in Küche und Service“, sagt die Staatssekretärin.

Budgetmäßig sieht Kraus-Winkler ihr Ressort “solide” aufgestellt.

APA/Red.