Das touristische Großprojekt am Neusiedler See in Fertörakos wird neu ausgeschrieben. Nach ehemaligen Finanzierungsproblemen wurde der Investitionsaufwand verringert. Auch im Bereich Umwelt wurden einige Änderungen gemacht, nachdem das Projekt anfangs von Umweltschützern kritisiert wurde.

Nun beinhaltet der erste Teil der Ausschreibungen einen Jacht- und Bootshafen, einen Strand mit Versorgungsmöglichkeiten, einen Segelclub, Parkplätze und einen Öko- und Freizeitpark. Der zweite Teil ein Besucher- und Ökozentrum.

Umweltschutz steht anscheinend ganz oben. So bestätigte die ungarische Regierung die Zusammenarbeit mit Greenpeace und der UNESCO-Beratungskommission. Abgesehen von den nötigen finanziellen Mitteln, müssen Bewerber über mindestens einen Experten für Naturschutz verfügen.

APA/Red.