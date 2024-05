Grödental: Ein Paradies für Natur, Sport und Kultur

Das Grödental, mit seinen drei Ortschaften St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein in Südtirol, ist ein Magnet für Naturfans, Wintersportler, Sommerurlauber und Kulturliebhaber gleichermaßen. Das Tal wird von imposanten Bergen wie dem UNESCO Weltnaturerbe Dolomiten und dem Naturpark Puez Geisler umrahmt, während sonnenreiche Almen bis auf 2.518 Metern Höhe reichen. Tradition und Kunsthandwerk treffen hier auf genussvolle und sportliche Outdooraktivitäten, und die Einheimischen haben eine bemerkenswerte Leidenschaft für Sport, die sich in zahlreichen Weltmeistertiteln widerspiegelt. Die ladinische Sprache und die Holzschnitzer-Tradition sind tief verwurzelt, und das kulinarische Angebot reicht von Gourmetrestaurants bis zu gemütlichen Almhütten. Unterkünfte gibt es in verschiedenen Varianten, von Ferienwohnungen bis hin zu Fünf-Sterne-Hotels, und die kostenlose Val Gardena Mobil Card ermöglicht unbegrenzte Fahrten mit allen Linienbussen im Tal.

Val Gardena – Grödental bietet in den Sommermonaten nicht nur herrliches Wetter und herzliche Gastfreundschaft, sondern auch eine Fülle spannender Sportevents. Erstklassige Radrennen und Laufwettkämpfe werden rund um Gröden ausgetragen, darunter der weltberühmte Giro d’Italia, der erstmals seit 2017 ins Tal zurückkehrt. Am 8. Juni findet der Sellaronda Bike Day statt, bei dem Teilnehmer 53 Kilometer auf den Straßen der Sellaronda mit einem Höhenunterschied von 1.600 Metern bewältigen müssen. Ebenfalls an diesem Tag findet der 6. Dolomites Saslong Half Marathon statt, ein anspruchsvoller Trailrun durch die malerische Landschaft rund um die Langkofel-Gruppe. Der HERO Dolomites in Wolkenstein am 15. Juni ist eines der härtesten Mountainbike-Rennen für Amateure und Profis.

Für Gäste, die im Frühsommer mit dem Rad unterwegs sind und von attraktiven Extraleistungen profitieren möchten, bietet das Sellaronda Bike Day-Urlaubspaket vom 6. bis 9. Juni die perfekte Gelegenheit für ein Wochenende in den Dolomiten. Buchende erhalten neben einem Sellaronda Bike Day 2024-Shirt auch kostenlosen Zugang zum Event sowie eine gratis Mountain- oder E-Bike Tour mit Val Gardena Active, wobei lediglich die Gebühr für Leih-Fahrräder anfällt.

Ab dem 21. Juni können Gäste auch ruhigere Momente genießen. Am Internationalen Welt-Yoga-Tag lädt der berühmte Meister Rakesh Nanda zu einer Yogastunde an der Bergstation Mont Sëuc auf der Seiser Alm ein. Zusätzliche Tiefenentspannung bietet das MitiBlum-Festival 2024, das vom 21. bis 23. Juni ganztägig verschiedene Yogarituale und Meditationen inmitten der eindrucksvollen Grödner Natur bietet.