Geschäftsreisende steigen seltener in Flieger

Geschäftsleute fliegen seit der Corona-Pandemie weniger, da das Bewusstsein für die Klimafolgen gestiegen ist und der Druck der Mitarbeiter auf ihre Unternehmen, umweltfreundlichere Reiserichtlinien zu entwickeln, zunimmt. Das zeigt eine Umfrage des Researchers Ipsos, für die 1.300 Geschäftsreisende in Großbritannien, den USA, Frankreich, Deutschland und Spanien befragt wurden, die vor der Pandemie zu beruflichen Zwecken geflogen sind oder derzeit noch fliegen. Die Umfrage hat die Campaign for Better Transport in Auftrag gegeben.

60 Prozent der Befragten haben ihre Fluggewohnheiten im Vergleich zu früher eingeschränkt. 24 Prozent flogen noch genauso oft zu geschäftlichen Treffen wie zuvor und 15 Prozent steigen nun häufiger in den Himmel auf. 72 Prozent zeigen sich jedoch bereit, seltener zu Arbeitstreffen zu fliegen. 67 Prozent wollen mehr lokale als internationale Meetings oder Arbeitsveranstaltungen organisieren, um Langstreckenflüge zu reduzieren.

Auf die Frage, wie sich die Umweltauswirkungen von Geschäftsreisen am besten reduzieren lassen, nennten 46 Prozent der Befragten virtuelle Meetings als Alternative, während ein Drittel dafür ist, einfach weniger zu fliegen. Und ein Drittel entscheidet sich für alternative, emissionsärmere Transportformen, also Bahn statt Flugzeug.

pte