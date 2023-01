Genuss mit vielen Hauben

In der kalten Winterzeit stehen in Wien und Niederösterreich endlich wieder alle Zeichen auf Hochgenuss. Eine Woche lang laden die Spitzenköch*innen und -gastronom*innen zu mehrgängigen Haubenmenüs mit dem Motto: „Fine Dining zum Fixpreis“ ein.

Insgesamt 37 Restaurants in Wien nehmen an der heurigen Wintergenusswoche teil. Darunter zwei 3-Hauben Restaurant, fünf 2-Hauben Restaurants und zehn 1-Hauben Restaurants. Ausgezeichnet wird die besondere kulinarische Woche durch den Gourmetgenuss zum Fixpreis. Bei Restaurants mit einer Haube liegt der attraktive Preis für ein zweigängiges Lunchmenü bei €19,50 und für ein dreigängiges Dinnermenü bei €39,50. Je weiterer Haube erhöht sich der Preis. Bei Restaurants ohne Haube bleibt der Preis gleich wie bei einer Haube, das Menü wird jedoch um einen Gang zum dreigängigen Lunchmenü und viergängigen Dinnermenü erweitert.

Zu den teilnehmenden Restaurants der diesjährigen Wintergenusswoche gehören „Ludwig van“, „&flora“, „Boxwood“, „Buxbaum“, „Pichlmaiers zum Herkner“, „Restaurant Hansen“, „Albert“, „Qero“, „Huth Da Moritz“, „Huth Gastwirtschaft“, „Stuwer“, „Toni’s Kulinarium 7“, „Motto am Fluss“, „One night in Beijing“, „Lobo y Luna“, „Bolena“, „Ella’s Restaurant“, „Schmarren & Palatschinkenkuchl“, „Twenty Two“, „Midi – Café & Bistrot“, „Family and Friends“, „Wiener Rathauskeller“, „Split“, „Stadtallee“, „Wiener Wirtschaft“, „Gergely’s“, „1870 Restaurant“, „Stöckl im Park“, „Don Alfredo“, „La Tavolozza“, „Dal Toscano“, „China Kitchen“, „JUNN“, „Bodulo“, „Sperling im Augarten“, „Hollerkoch“ und „Kuchlmasterei“.

Ziel der Wintergenusswoche ist es Gäst:innen für die heimische gehobene Gastronomie zu begeistern und Genusserlebnisse der höchstklasse zu schaffen. Zusätzlich sollen in der Nachweihnachtszeit die heimische Gastronomiebetriebe unterstützt werden. Eine wahre Win-Win Situation!

Teil der diesjährigen Sponsoren der Wintergenusswoche sind die Wirtschaftskammer Wien und Transgourmet. Wir bedanken uns auch bei unseren Medienpartner Radio Energy, Gault Millau und Zeit für Genuss für ihre Unterstützung. Alle Sponsoren und Medienpartner*innen unterstützen hiermit eine Initiative die den Wiener Gastronom*innen zusätzlichen Umsatz bringt und somit zum Wachstum der Branche beiträgt.

Reservierungen sind auf der offiziellen Eventwebsite möglich: https://culinarius.us3.list-manage.com/track/click?u=11a73cbe4e03c9de5dfc58450&id=a38304e45d&e=c2d714344d