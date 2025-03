Generationencafé Vollpension kooperiert mit Samsung

Die digitale Transformation erfasst zunehmend alle Lebensbereiche – auch die Gastronomie. Vor diesem Hintergrund startet Samsung Austria eine gezielte Partnerschaft mit dem Wiener Generationencafé Vollpension. Die Kooperation fokussiert sich auf die Entwicklung von interaktiven Veranstaltungen im Café, die KI verständlich und erlebbar machen.

Omas und Opas legen Hand an

Das Wiener Café Vollpension ist ein einzigartiger Treffpunkt, der generationsübergreifende Begegnungen fördert. Menschen aller Altersklassen – von jung bis alt – können zu Kaffee, Kuchen oder Frühstück vorbeikommen. Gebacken wird von den dort arbeitenden Omas und Opas in der offenen Backküche. Die Vollpension ist damit nicht nur ein Ort der kulinarischen Genüsse, sondern auch ein Raum des Austauschs, der Integration und der gegenseitigen Unterstützung. Diese Werte spielen auch in der neuen Partnerschaft mit Samsung eine zentrale Rolle, um digitale Inklusion und das Verständnis von Künstlicher Intelligenz zu fördern.

Hilfe beim Verständnis

In einem Umfeld, das vor allem älteren Menschen zugänglich ist, setzt man bei „AI meets Kaffeetratsch“ auf interaktive Lernformate, die dieses Verständnis fördern. Die Kooperation mit Samsung soll nun einen praktischen Zugang zu KI-Technologien ermöglichen und helfen, digitale Barrieren abzubauen. Ziel ist es, ältere Menschen in den Dialog mit modernen Technologien zu bringen und ihnen den Nutzen von KI im Alltag aufzuzeigen – nicht nur als Konsumenten, sondern auch als Teilnehmende im beruflichen Umfeld, insbesondere in der Gastronomie. Zugänglich ist die Eventreihe allerdings nicht nur für die Omas und Opas der Vollpension, sondern für alle Interessierten. Bei den interaktiven Veranstaltungen treffen die Teilnehmer dabei beispielsweise auf KI-Experten Nahed Hatahet und einige Samsung Trainer.

Seniorin auf Online-Kurs

Die Vollpension beheimatet sogar eigene Senior Influencer, wie Frau Marianne. Diese arbeitet auch außerhalb der Veranstaltungsreihe mit Samsung zusammen, um Generationen zu verbinden. In einer neuen Content-Serie arbeitet sie mit jungen Influencern wie Rafael Osy, Sandra Hesch, Bianca Olivia, mrgrexx und Vanillaholica zusammen. Auch hier wird sich mit KI auseinandergesetzt. In diesem Umfeld allerdings ohne Kaffee und Kuchen.

(PA/red)