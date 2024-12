Fünf-Sterne-Kältekammer im Das Central in Sölden

Mit der Einführung einer Kältekammer im Summit Spa erweitert Das Central in Sölden sein Wellness-Angebot um eine innovative Behandlung, die sowohl Sportlern als auch Erholungssuchenden zugutekommt. Das Fünf-Sterne-Hotel, bekannt für seine Verbindung aus alpiner Tradition und modernem Luxus, setzt damit neue Maßstäbe in puncto Tiefenentspannung für die Gäste des Wellnesshotels.

Wie funktioniert eine Kältekammer?

Eine Kältekammer, auch Kryokammer genannt, bietet extrem niedrige Temperaturen bis -110 °C, die über einen kurzen Zeitraum von maximal drei Minuten auf den Körper wirken. Die Behandlung erfolgt in zwei Phasen: zunächst in einer Vorkammer bei -30 bis -60 °C, gefolgt von der Hauptkammer bei -110 °C. Diese kontrollierte Kälteanwendung regt die Durchblutung an, stärkt das Immunsystem und fördert die Regeneration von Muskeln und Gelenken. Auch eine Verbesserung der Hautelastizität und Linderung von Schmerzen werden als Vorteile der Kryotherapie genannt.

Wer profitiert von der Kälte?

Die Anwendung eignet sich besonders für Sportler, die ihre Erholung nach intensiver Belastung optimieren möchten. Der ehemalige Skirennläufer Thomas Dreßen, regelmäßiger Gast des Hotels, lobt die positive Wirkung der Kältekammer auf seine Regeneration. Auch Menschen mit chronischen Schmerzen, Arthritis oder Hauterkrankungen wie Neurodermitis berichten von Linderung durch die Kryotherapie. Zudem ist die Behandlung bei stressbedingten Beschwerden wie Schlaflosigkeit oder Erschöpfung hilfreich.

Risiken und Dauer der Anwendung

Trotz der vielen Vorteile sollte die Kältetherapie nur unter Anleitung geschulter Fachkräfte genutzt werden. Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, offenen Wunden oder Kälteallergien sollten darauf verzichten. Wichtig ist auch, die maximale Dauer von drei Minuten nicht zu überschreiten, da die extremen Temperaturen sonst zu Erfrierungen führen würden.

Angebot für Körper und Geist

Das Central vereint mit der Kältekammer Innovation und Tradition. Neben der Kryotherapie bietet das Summit Spa zahlreiche Anwendungen, die alpine und internationale Wellness-Trends kombinieren. Von Kräuterstempelmassagen bis hin zu Detox-Packungen – das Angebot ist darauf ausgerichtet, Gästen ein ganzheitliches Wohlfühlerlebnis zu bieten.

Weitere Informationen und Buchungen sind auf der Hotelwebsite verfügbar.

(PA/red)