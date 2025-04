Frühlingserwachen im Trentino

Mit dem Frühling zeigt sich die italienische Provinz Trentino in farbenreicher Blütenpracht vor der Kulisse der Dolomiten und bietet vielfältige Möglichkeiten für Erholung in der Natur.

Blütenpracht

Ein besonderes Schauspiel bietet sich im April im Val di Non, wenn Millionen von Apfelbäumen ihre weißen und rosafarbenen Blüten zeigen. Die Region ist über das Trentino hinaus für ihre Apfelproduktion bekannt. Besucher können sich im Rahmen des Festivals „Aprile dolce fiorire“ vom 11. April bis 4. Mai auf ein vielfältiges Programm freuen. Dazu gehören unter anderem Picknicks, kulinarische Spaziergänge sowie geführte Touren zum Thema Löwenzahn. Ergänzt wird das Angebot durch kleine Dörfer, historische Burgen und naturbelassene Schluchten in der Umgebung. Ein weiteres Naturhighlight bietet die Region Lagorai. Auf etwa 2.000 Metern Höhe eröffnen sich den Wandernden dort im Frühling die sogenannten „Pradi da le fior“ – blumenübersäte Almwiesen, die mit ihrer Farbenpracht und dem Duft von Krokussen, Enzianen und Anemonen beeindrucken. Die leichte Tour oberhalb von Valfloriana führt zu einem natürlichen Aussichtsbalkon mit weitem Blick über die Bergwelt.

Vielfalt in Trentino

Als „Garten Italiens“ ist der Monte Baldo bekannt – ein Titel, den er seiner Pflanzenvielfalt verdankt. Botaniker aus ganz Europa schätzen das Gebiet für seine seltenen Arten. Besonders eindrucksvoll zeigt sich die Flora entlang des „Trekking delle malghe e dei fiori del Baldo“, einem eigens angelegten Blumenwanderweg. Zwischen Mai und Juni stehen hier unter anderem Arnika, Lilien, Enziane, Orchideen und Butterblumen in voller Blüte. Auch die Trollblumen mit ihren charakteristischen kugeligen, gelben Blüten sind hier zu finden. Das Trentino erstreckt sich von den Dolomiten bis zum Gardasee. Rund 60% des Gebiets sind bewaldet, hinzu kommen über 300 Seen. Diese abwechslungsreiche Landschaft eignet sich für Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren. Auch Kulturliebhaber finden hier vielfältige Angebote – etwa in den Städten Trento und Rovereto oder bei einem Besuch historischer Burgen. Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte gut vorbereitet starten. Es wird empfohlen, Touren sorgfältig zu planen, bei Bedarf Bergführer hinzuzuziehen und sich vorab bei Schutzhüttenbetreibern über die aktuelle Wetterlage und Wegverhältnisse zu informieren. Eine entsprechende Ausrüstung ist ebenfalls unerlässlich.

(PA/red)