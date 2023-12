Frauenpower bei Coca-Cola

Natascha Mauthner (48) ist als Sales Director mit der Leitung des Verkaufs betraut. Seit 2018 bei Coca-Cola HBC Österreich beschäftigt, verantwortete sie ab 2020 die Leitung des Verkaufs in der Gastronomie. Vor ihrem Wechsel zum österreichischen Getränkehersteller war sie mehr als 20 Jahre im Ausland tätig. In erster Linie in Verkaufsfunktionen der gehobenen Hotellerie, unter anderem in Litauen, China, Dubai und Großbritannien.

Saskia Gutmann (42) zeichnet als Marketing Director für den Markenauftritt am heimischen Markt verantwortlich. Die gebürtige Wienerin ist seit 2014 in verschiedenen Funktionen beim österreichischen Getränkehersteller tätig und hat zuletzt als „Group Head of Packageless and Refillables” die Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens vorangetrieben. Zuvor werkte sie unter anderem bei T-Mobile Austria.

Sandra Krebs (39) verstärkt das Management Team als neue Legal Director. Sie ist seit 2016 bei Coca-Cola HBC Österreich an Bord. Davor war die Absolventin der Universität Wien unter anderem als Head of Compliance Office bei Austrian Airlines im Einsatz.

„Die hohe Frauenquote in unserem Führungsteam ist für uns eine weitere Bestätigung unseres Commitments zu mehr Frauenpower. Neben internen Programmen zur Förderung der Vielfalt im Unternehmen ermutigen wir weibliche Führungskräfte, ihr Potenzial zu erkennen und voll auszuschöpfen“, kommentiert Herbert Bauer, General Manager Coca-Cola HBC Österreich, die Neubesetzung der Führungs-Ebene.

PA/Red.