Franchising verzeichnet 12 Mrd. Euro Umsatz

Franchise-Modelle haben voriges Jahr in Österreich einen Netto-Umsatz von knapp 12. Mrd Euro verzeichnet. In Österreich beschäftigten im Jahr 2022 rund 10.000 Franchisenehmer 90.000 Menschen, so der Franchise-Verband (ÖFV).

Es handelt sich dabei um Vertriebssysteme mit einheitlichen Auftritten aber selbstständigen Unternehmern. Am bekanntesten sind hierzulande wohl die US-Fastfoodketten wie McDonald’s und Burger King. Dieselben Modelle findet man aber auch im Handwerk und im Einzelhandel.

ÖFV-Generalsekretärin Karin Kufner-Humer sagt: „Wir gehören zu den Eckpfeilern der österreichischen Volkswirtschaft“. Franchisesysteme sind bei angehenden Unternehmern sehr beliebt und deren Mitglieder haben – laut Kufner – eine ausgeprägte Krisenfestigkeit.

