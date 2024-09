Flughafen Wien: Spatenstich für neues Hotel

Errichtet wird das Vienna House Easy – es soll das viertgrößte Hotel in Österreich werden – an der B9 in Richtung Schwechat, neben dem VIP & General Aviation Terminal des Flughafens Wien. Geboten werden sollen eine Kombination von Economy mit Lifestyle samt attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Nach der Fertigstellung soll die Herberge das europaweit größte Hotel in Holzbauweise sein, heißt es von den Betreibern.

Die Zimmer-Kapazität am Airport erhöht sich nach der Inbetriebnahme auf mehr als 1.400. „Die Nachfrage dafür ist sehr groß“, betonte Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner. „Es entstehen neue moderne Übernachtungsmöglichkeiten, zusätzliche Arbeitsplätze und wertvolle wirtschaftliche Impulse für die Region“, konstatierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

apa