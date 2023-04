Flughafen Innsbruck im Winter 2022/23 leicht unter Vor-Corona-Niveau

Am Flughafen Innsbruck hat in der Wintersaison 2022/2023 offenbar reger Passagierverkehr geherrscht. Rund 480.000 Passagiere zählte man im ersten Quartal 2023, und damit um „nur“ rund 14 Prozent weniger als im Vergleichsquartal des Jahres 2019, dem Vor-Corona-Jahr. Mit dem vergangenen Osterwochenende habe man zudem mittlerweile die 500.000 Passagier-Grenze überschreiten können, hieß es in einer Aussendung des Flughafens am Montag.

Die Verantwortlichen sprach von einer „sehr erfolgreichen“ Wintersaison. „Wir sind zufrieden und dankbar, dass sich der Aufschwung des letzten Jahres in der vergangenen Wintersaison fortgesetzt hat und sich die Passagierzahlen wieder deutlich erholen“, erklärte Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta.

Zuversichtlich zeigte man sich auch bereits hinsichtlich des Sommers. Die Buchungen für den Sommerurlaub seien in den Reisebüros bereits voll angelaufen. Griechenland, Italien und Spanien würden als attraktive und gut erreichbare Sommerdestinationen weiter klar im Trend liegen. Die Nachfrage in den Reisebüros sei jedenfalls hoch, wurde betont.

APA/Red.