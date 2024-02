Flughafen Florenz pflanzt Wein auf dem Dach

Begrünung von großen Gebäuden ist längst keine Seltenheit. Was das Architekturbüro Rafael Viñoly Architects nun allerdings am Flughafen Florenz plant, lässt Staunen: Auf einer Fläche von 7,6 Hektar soll künftig auf dem Dach der Flughafenhalle Weinbau betrieben werden.

Der Aeroporto Amerigo Vespucci in Florenz soll nach dem aktuell laufenden Ausbau eine Fläche von 50.000 Quadratmetern haben und jedes Jahr voraussichtlich über 5,9 Mio. Passagiere abfertigen. Und damit gut doppelt so viele wie heute. Das Dach wird sanft abfallend gebaut – einem Weinberg nachempfunden. Dort sollen die Reben dann in 38 Reihen wachsen und von einem örtlichen Winzer bewirtschaftet werden. Gedanken um Bewässerung und Co muss der sich dann selbst machen.

Immerhin wird dem Winzer die Arbeit erleichtert, indem die Architekten einen Aufzug eingeplant haben. Mit diesem sollen dann einerseits die nötigen Maschinen auf das Dach gebracht werden, und andererseits die Ernte transportiert werden. Der Lift reicht bis in den Keller, der Kelter und Fässer beherbergt, in denen der Wein reifen und anschließend abgefüllt werden kann.

Der „Weinberg“ auf dem Dach hat – neben der Weinversorgung der Passagiere – noch eine zusätzliche Wirkung: Er kühlt die riesige, drunterliegende Halle. Das spart den Flughafenbetreibern Energiekosten für die Klimatisierung. Demgegenüber steht die großzügige Verglasung, die trotz Beschichtung eine Menge solarer Wärme durchlässt. Allerdings spart man so an Beleuchtung, die im Zeitalter von Leuchtdioden nicht mehr sonderlich ins Gewicht fällt.

Der Flughafen wird in zwei Phasen ausgebaut. Der Teil mit den Reben soll 2026 in Betrieb genommen werden. Neun Jahre später wird der Ausbau dann abgeschlossen sein. Hier finden Sie einige Bilder vom geplanten „Weinberg“.

PTE/Red.