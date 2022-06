Flugausfälle in Salzburg: Hunderte Passagiere am Wochenende betroffen

Mehr als 500 Passagiere standen am vergangenen Wochenende am Flughafen Salzburg vor verschlossenen Gates. Der Grund ist – wie so oft in letzter Zeit – massiver Personalmangel. Dementsprechend musste Eurowings zahlreiche Flüge am Samstag und Sonntag streichen, wie auch Airport-Sprecher Alexander Klaus bestätigte.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag mussten jeweils drei Flüge gecancelt werden. „Die Personaldecke in der Luftfahrt ist sehr dünn“, so Klaus im Gespräch mit der APA. Der Flughafen selbst habe zwar genügend Personal, bei vielen Airlines fehlen hier entscheidende Mitarbeiter.

APA/Red.