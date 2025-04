Floridas Paradise Coast vereint Natur und Lifestyle

Im Südwesten Floridas liegt eine Region, die kontrastreicher kaum sein könnte: Naples, Marco Island und die Everglades – auch bekannt als „Florida’s Paradise Coast“. Hier verschmelzen luxuriöser Lebensstil und unberührte Natur zu einem vielseitigen Reiseziel, das sowohl Naturliebhaber als auch Genießer anspricht.

Naturerlebnisse in den Everglades

Die Everglades gehören zu den beeindruckendsten Naturreservaten Nordamerikas. Als einziges subtropisches Naturschutzgebiet des Kontinents und größtes Wildnisgebiet im Osten der USA bietet es eine außergewöhnliche Artenvielfalt. Besonders hervorzuheben sind das Big Cypress National Preserve – das erste seiner Art in den USA – sowie der Fakahatchee Strand Preserve State Park, der häufig als „Amazonas Nordamerikas“ bezeichnet wird. Besucher können das Gebiet auf vielfältige Weise erkunden: ob per Sumpfboot, Kajak oder auf Wanderwegen – jede Methode eröffnet eigene Perspektiven auf die Flora und Fauna.

Kulinarik der Paradise Coast

Rund 50 Kilometer feiner Sandstrand ziehen sich entlang der Paradise Coast. Von Strandabschnitten mit Wassersportangeboten bis hin zu abgeschiedenen Buchten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Geheimtipp ist Keewaydin Island, eine nur per Boot erreichbare Insel zwischen Naples und Marco Island, die mit über zwölf Kilometern naturbelassenem Strand lockt. Auch kulinarisch bietet die Region einiges zu. Die Bandbreite reicht von fangfrischem Fisch in rustikalen Hafenrestaurants bis hin zur gehobenen Küche in Gourmetlokalen. Everglades City ist zudem bekannt als „Hauptstadt der Steinkrabben“ und beliefert Restaurants im gesamten Bundesstaat während der offiziellen Steinkrabbensaison (15. Oktober bis 1. Mai).

Vielseitiges Angebot

Südlich von Marco Island beginnt das Ten Thousand Islands National Wildlife Refuge, das sich bis zum Everglades National Park erstreckt. Dieses Labyrinth aus kleinen Inseln und Wasserwegen ist ein Hotspot für Angler und ideal für Kajak- oder Bootstouren. Besonders beliebt bei Urlaubern ist das Muschelsammeln – die Strände der Region zählen zu den besten weltweit für diese Aktivität. Kulturell interessierte Besucher finden in der Paradise Coast ein breites Angebot. Das Baker Museum in Naples thematisiert aktuell die ökologische Bedeutung der Everglades in einer Sonderausstellung. Historisches Flair bietet das Historic Palm Cottage – das älteste Haus der Stadt. Autofans sollten das Revs Institute nicht verpassen. Die Bildungseinrichtung beherbergt eine der bedeutendsten privaten Automobilsammlungen der Welt und widmet sich der Erhaltung und Forschung historischer Fahrzeuge. Mit rund 90 Golfplätzen ist die Paradise Coast eine der golfplatzreichsten Regionen der USA, gemessen an der Bevölkerungszahl. Zahlreiche Luxusresorts wie The Ritz-Carlton Naples oder das JW Marriott Marco Island Beach Resort verfügen über eigene Plätze – ideal für sowohl Freizeit- als auch Turnierspieler.

