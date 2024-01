Falkensteiner expandiert nach Deutschland

Bis 2027 soll dort in der Lübecker Bucht ein 4 Sterne Superior/5 Sterne Falkensteiner Familienresort als Teil der Premium Collection entstehen. „Das berühmte Seebad Grömitz ist in seinem Markenkern ein Familienferienort. Wir sehen hier großes Potential, Synergien im Destinationsangebot zu nutzen“, so Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG.

Neben dem Standort in Grömitz seien noch weitere Projekte in Deutschland in Planung. „Wir sehen für uns mittelfristig fünf bis sechs andere Standorte in vergleichbar guter Lage in Deutschland und sind sowohl im Bereich der Hotels als auch im Bereich Premium Camping auf der Suche nach weiteren“, so FMTG-CEO Otmar Michaeler.

red/apa