FaktuM 1/2024 – Touristiker-Ranking: Die Nominierten

Außerdem lesen Sie auf 164 Seiten: Wie die EU den Airbnb-Wildwuchs zähmt +++ Touristiker ziehen erste Sommerbilanz +++ Die unterschätzte Zielgruppe der Best Ager +++ Dubioses Geschäftsmodell Voluntourismus.

Editorial

Mit harten Bandagen wird in der Branche gekämpft. Das bewies zuletzt der Austrian Betriebsrat. Der seine dreisten Forderungen mit einer Streikdrohung zur Unzeit – genau am Osterwochenende – verknüpfte. FaktuM-Herausgeber Christian W. Mucha über unverfrorene, unverschämte und unerwartete Ereignisse.

Coverstory: Touristiker-Ranking

Zum 45-Jahr-Jubiläum beißt die MG Mediengruppe in den sauren Apfel. Und geht erneut die Ranking-Liste der 1000 wichtigsten heimischen Touristiker an. Der wesentlichen Proponenten aus Gastronomie, Hotellerie, Touristik, Großverbrauch, Reisegewerbe und Zulieferern. Jetzt sind Sie am Zug: Voten Sie mit! Seien Sie Teil der Jury, wenn es darum geht, die Top-Touristiker des Landes zu küren. Und gewinnen Sie: Unter anderem ein Wochenende für zwei Personen samt Skipässen in Obertauern. Alle Nominierten finden Sie in der aktuellen Print-Ausgabe.

Hotellerie atmet auf

Vom Wiedererstarken des Tourismus nach der Corona-Krise profitierten vor allem die auf Airbnb vertretenen Privatvermieter. Die durch günstigere Steuertarife und weniger Vorschriften in vielen Ländern Europas den professionellen Zimmervermietern heftige Konkurrenz machen. Mit neuen Regeln will die EU nun den Airbnb-Wildwuchs zähmen.

Der Umtriebige

Er krempelte das Tourismus-Marketing um. Die Ideen schienen ihm nie auszugehen. Manchmal mit ungewollten Konsequenzen. Nun will sich Gerhard Gucher aber wirklich in den Ruhestand zurückziehen. Ein Porträt.

Ein heißer Sommer

Teuerung, Wohlstandsverlust: wurscht. Der Urlaub bleibt unangetastet. Auch in diesem Sommer werden die Österreicher wieder in alle Himmelsrichtungen ausschwärmen. Eine erste Bilanz der Touristiker lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe.

Urlaubsreif

Sie haben Zeit, verfügen über Vermögen und sind gerne unterwegs: Die Best Ager. Doch die Zielgruppe 60+ wird von der Tourismusbranche nach wie vor unterschätzt. Experten verraten, was man sich da entgehen lässt und auf welche Services die Silver Society besonderen Wert legt.

Ein Event für volle Betten

Ob große Namen oder lokale Künstler: Ski Openings sind aus dem Eventkalender nicht mehr wegzudenken. Sie läuten einerseits die Ski-Saison ein, andererseits sollen damit die Aufenthalte in der Nebensaison in die Höhe getrieben werden. Ob das Marketing-Instrument hält, was es verspricht, lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe.

Kontakt auf Augenhöhe

Während der Pandemie gingen Geschäftsreisen meist online über die Bühne. Doch nun schwärmen sie wieder aus, die Business-Traveller. Wie die Fluglinien sich bemühen, die Büro-Stubenhocker zu sich an Bord zu locken.

Klein, fein, mein

Maßgeschneiderte Hemden, maßgeschneiderte Schuhe – warum nicht auch maßgeschneiderte Reisen? Private Tours erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. FaktuM über einen neuen, alten Trend und die Veranstalter dahinter.

Vertrauens-Bildung

Fake-Shops, Phishing, Identitätsdiebstahl: E-Commerce boomt. Doch Cybergauner verursachen immer mehr Ärger. Was sich die Händler einfallen lassen, um ihren Kunden mehr Sicherheit zu bieten.

Der Preis der Gratis-Arbeit

Affenbabys streicheln, verletzte Elefanten füttern oder Kindern in Entwicklungsländern das Lesen beibringen. Die Welt sehen und Gutes dabei tun – ohne Lohn. In den letzten Jahren hat sich hieraus ein ganzer Tourismuszweig entwickelt. FaktuM blickt hinter das dubiose Geschäftsmodell des Voluntourismus.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM u.a.:

Das Chaos-Gesetz – Ex-Regal-Geschäftsführer Manfred Schuhmayer über das jüngst beschlossene Lieferkettengesetz

Mit dem E-Auto in den Urlaub – FaktuM sah sich an, wo man in Europa ohne Sorgen mit Elektroantrieb unterwegs ist

Zahlungs-Erleichterungen – Innovative Payment-Lösungen versprechen mehr Buchungen und bessere Umsätze

Schleicht’s Eich! – Wenn Touristen die gute Kinderstube zuhause lassen

Luxury-Trip nach Abu Dhabi – Ein Lokalaugenschein im fashionablen Hotel St. Regis Nation Towers

Auf des Kaisers Spuren – Unterwegs im Luxuszug