ExtraDienst 1-2/2024: Auf verlorenem Posten

Auf diese Liste hat die Branche gespannt gewartet: Traditionell präsentiert ExtraDienst in seiner ersten Ausgabe des Jahres das Ranking der Kommunikatoren. Mit Hilfe einer Jury von 36 namhaften Insidern wurden die besten Medienmanager des Jahres gewählt. Außerdem lesen Sie auf 340 Seiten: Was die EU-SLAPP-Richtlinie bringt. Und was noch fehlt. +++ Das Schlachtfeld TV-Streaming-Markt. +++ Welche Bedeutung Werbepreise heute noch haben. +++ Wie die Generation Z die Arbeitskultur in der Branche prägt. +++ Die verbreitetsten Betrugsmaschen auf WhatsApp.

EDitorial

Die Causa Prima in der Medienbranche ist wohl die Inseratenaffäre und alles, was sich rund um das Beinschab-Tool entspinnt. Die Hausdurchsuchungen bei drei Medienhäusern. Unter heftigen Protesten der Beteiligten. Die ihre Rage zum Teil auch in Kommentare gossen. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte hunderttausende Dokumente. Die teils bis ins Jahr 2000 (!) zurückreichen. Warum die Beteiligten deshalb gut schlafen können und wohl noch einige Jahre bis zum Prozess verstreichen dürften, enthüllt ED-Herausgeber Christian W. Mucha in seinem Leitartikel.

COVERSTORY

Kommunikator 2024

Seit Jahresbeginn fiebert die Branche der ultimativen Liste des Jahres entgegen. Wer mögen jene sein, die den mächtigen Drachen „Wirtschaftsflaute“, „Krieg“ und „Social-Media Konkurrenz“ standhalten? 36 Branchenprofis, von Goldbach-Chef Josef Almer über Springer & Jacoby Boss Ralf Kober bis Styria-Kapitän Markus Mair, von ORF-Kommunikationschef Martin Biedermann über Havas-Zampano Michael Göls bis Cayenne-Boss Lukas Leitner, kürten jene Manager, die sich im vergangenen Jahr durchzusetzen wussten. Hier sind sie, die Top-Kommunikatoren 2024: 1. Roland Weißmann, ORF; 2. Richard Grasl, Kurier; 3. Christoph Dichand, Kronen Zeitung; 3. Mark Mateschitz, Red Bull; 3. Clemens Pig, APA; 6. Niki Fellner, Österreich; 6. Markus Mair, Styria; 6. Horst Pirker, VGN; 6. Walter Zinggl, IP; 10. Oscar Bronner, Der Standard; 10. Wolfgang Fellner, Österreich; 10. Michael Kapfer, GGK Mullenlowe; 10. Florian Klenk, Falter; 10. Herwig Langanger, Styria; 10. Martina Salomon, Kurier; 10. Thomas Spann, Kleine Zeitung.

Wer es noch in die Liste der 1189 Kommunikatoren schaffte und wer als besonders einflussreich, sympathisch oder kompetent angesehen wird, lesen Sie in der aktuellen ExtraDienst-Print-Ausgabe.

Top Dienst

Öffentliche Hand drosselte Werbeausgaben: Insgesamt investierten Bund, Länder und Co im Jahr 2023 193 Mio. Euro in Werbung. Im Jahr zuvor waren es noch 201 Mio. Euro. Profitieren konnten vor allem die internationalen Digitalriesen Google, Facebook und YouTube. Deren Stück vom Kuchen wurde deutlich größer. ORF-Generaldirektion wählte Betriebsrat: Erstmals wählten die Journalisten des Hauses in diesem Bereich mit. Drei Listen konnten Mandate holen. Und: Die Wahl warf ein Schlaglicht auf die Couleur-Zusammensetzung des ORF. Abgang des TV-Media Chefredakteurs: Nach 18 Jahren an der Spitze der Programmzeitschrift verabschiedet sich Hadubrand Schreibershofen von der VGN. Eine interimistische Lösung wurde gefunden. Und warum sich alle mit ihm freuen, dass Markus Breitenecker zum COO der ProSiebenSat.1-Gruppe aufgestiegen ist. Auch die, die ihn nicht mögen.

Zurückgeschlagen

Nach Jahren des Beobachtens und Diskutierens setzte die Europäische Union nun ein Zeichen: Mit der Zustimmung des Europäischen Parlaments wurde eine Anti-SLAPP-Richtline auf den Weg gebracht. Was sie bringt und warum es auch eine nationale Lösung braucht.

Steigender Druck

Wachsende Konkurrenz, hohe Kosten, Kampf um Werbekunden. Am TV-Streaming-Markt wird nicht mit sanften Bandagen geboxt. Welche Entwicklungen uns noch bevorstehen.

Das Sahnehäubchen

Auszeichnungen erfreuen sich in Österreich großer Beliebtheit. Werbepreise bilden da keine Ausnahme. ExtraDienst zeigt, um welche gerittert wird. Und welche Bedeutung die Trophäen heute noch haben.

Agenturen im Wandel

Die Gen Z revolutioniert die Arbeitskultur der österreichischen Werbeschmieden. Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und Fokus auf Sinnhaftigkeit stehen auf der Wunschliste der jungen Kreativen ganz vorne. Wie die Bosse darauf reagieren, erzählen sie in der aktuellen ExtraDienst-Print-Ausgabe.

Sehen und Fühlen

Sie sind kaufkräftig, markenbewusst und digital aufgeschlossen. Aber in der Werbung bloß Nebendarsteller. Das große Potenzial der Zielgruppe 60+ wird weiter stark unterschätzt.

Vertrauens-Bildung

Fake-Shops, Phishing, Identitätsdiebstahl: E-Commerce boomt. Doch Cybergauner verursachen immer mehr Ärger. Was sich die Händler einfallen lassen, um ihren Kunden mehr Sicherheit zu bieten.

Besitz ist geil!?

Immer mehr zu wollen – ein Phänomen unserer Zeit. Doch warum will der Mensch ständig etwas tauschen, kaufen oder besitzen? Selbst, wenn das Geld knapp ist? ExtraDienst über destruktives Konsumverhalten.

Tatort WhatsApp

Die Messaging-Plattform ist aus dem Alltagsgeschehen nicht mehr wegzudenken. Klar, dass auch Cyberkriminelle daran gefallen gefunden haben. Um die User abzuzocken, Geheimnisse zu entlocken oder die Identität zu klauen. ExtraDienst verrät die verbreitetsten Betrugsmaschen. Und wie man sich dagegen wehren kann.

Schlaue Kollegin

Bilder, Social Media, Recherche, Büro: Die Revolution der Künstlichen Intelligenz zieht immer weitere Kreise. Mit einer rasant steigenden Zahl an Tools und Anwendungen. Was die aktuellen Apps alles können, lesen Sie in der ExtraDienst-Print-Ausgabe.

Digitale Testimonials

Fast 60.000 Influencer gibt es alleine in Österreich. Sie verfügen über großen Einfluss insbesondere auf junge Menschen. Das weltweite Marktvolumen im Influencer-Marketing wird auf 30 Milliarden US-Dollar geschätzt. ExtraDienst über eine heiß umkämpfte Branche.

Tarnen und Täuschen

Herzklopfen mit Nervenflattern: Immer mehr stressige Phänomene stören das lukrative Geschäft mit dem Online-Dating. Was die hoffnungsvoll Suchenden abschreckt und wie die Partnerplattformen dem entgegenwirken wollen.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf 340 Seiten u.a.:

Triste Zahlen: Die Ergebnisse der aktuellen Auflagenkontrolle

Das Chaos-Gesetz: Ex-Regal-Geschäftsführer Manfred Schuhmayr über das jüngst beschlossene Lieferkettengesetz

Im Dschungel des Erfolgs: Das YouTube Survival-Format „7 vs. Wild“ kooperiert mit Amazon

Hollywoke: Filmstudios setzen bei der Neuauflage von alten Klassikern auf Diversität. Und treiben es manchmal zu weit …

Nachgesehen: Die Mediatheken der deutschsprachigen Sender unter der Lupe

Doktor Allwissend: ED testete die medizinische Kompetenz der Künstlichen Intelligenz

Die Influencer des Diktators: Wie Nordkorea Propaganda auf TikTok startet

Ein Event für volle Betten: ExtraDienst hörte sich um, ob die Marketing-Strategie „Ski Opening“ wirklich funktioniert