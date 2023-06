Der US-Essenslieferant Uber Eat stellt seine Aktivitäten in Italien ein. „In den letzten Jahren sind wir leider nicht so gewachsen, wie wir uns das vorgestellt haben, um ein nachhaltiges Geschäft auf lange Sicht zu gewährleisten. Deshalb haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Essenslieferungen in Italien über die Uber Eats App einzustellen“, so das Unternehmen, das seit 2016 in Italien präsent ist.

49 von Uber Eat direkt angestellte Mitarbeiter werden gekündigt, 8.500 Lieferboten, die für das Unternehmen im Einsatz sind, verlieren ihren Job, kritisierten die Gewerkschaften. Sie riefen die Regierung in Rom auf, einzugreifen, um die Jobs zu retten.

Uber bleibt trotz des Rückzugs der im Bereich Essenslieferungen spezialisierte Tochter Uber Eat weiter in Italien aktiv. Das Unternehmen will sich jedoch exklusiv auf Mobilitätsdienste konzentrieren, wo es ein erhebliches Wachstum verzeichnen konnte.

APA/Red.