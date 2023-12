Erste Roboter-Küche in Planung

Im kalifornischen Pasadena bald eröffnenden Restaurant “CaliExpress by Flippy” gibt es keinen Koch, lediglich Küchenhelfer. Zuweilen sind dort auch Computertechniker und Robotik-Spezialisten aktiv. Alles ist dort automatisiert. Wer etwas essen will, wählt auf einem Display seine Wunschspeise. Mit diesen Daten werden Computer und angeschlossene Roboter gefüttert, die umgehend alles zubereiten. Die Gäste können zusehen, wie ihre Bestellungen von Robotern bearbeitet werden, die sich in der Küche auf Schienen bewegen, Speisen anrichten und Bier zapfen.

Edel-Rindfleisch im Burger

Frisch zubereitete Burger aus einem Fleischmix von Standard- und hochwertigen Wagyu-Rindern soll es dort zu einem Preis zu geben, der mit dem von Premium-Burgern mit Standardfleisch konkurrenzfähig ist. Der Grillroboter zerkleinert das Fleisch, würzt und formt es und legt es schließlich auf den Grillrost. Parallel dazu bereitet Roboter “Flippy” Pommes frites zu. Die Speisekarte ist sehr einfach und umfasst Burger, Cheeseburger und Pommes frites.

“Unseres Wissens nach ist dies das weltweit erste Restaurant, in dem sowohl die Bestellung als auch jeder einzelne Kochvorgang vollständig automatisiert sind“, sagt John Miller, CEO von PopID und Vorstandsmitglied von Miso Robotics. “Die Verbindung dieser verschiedenen Technologien zur Schaffung des autonomsten Restaurants der Welt ist der Höhepunkt jahrelanger Forschung. Miso Robotics hat die Küchen- und Servierroboter entwickelt, PopID ist ein Technologieunternehmen, das Bestellungen und Zahlungen mithilfe biometrischer Daten vereinfacht.”

Start mit Frittier-Roboter Flippy

“KI- und robotergestützte Auftragsannahme und Zubereitung ermöglichen es den großen Ketten, die Amerika beliefern, die Qualität, Konsistenz und Geschwindigkeit erheblich zu verbessern“, verspricht der CEO von Miso Robotics Rich Hull. Die KI-gesteuerte Plattform von Miso integriere Robotik, maschinelles Lernen, Computer Vision und Datenanalyse. Erstes Produkt war Flippy, der weltweit erste vollständig autonome Frittier-Roboter. Miso hebt hervor, dass dieser die Kartoffelprodukte nicht nur perfekt zubereitet, sondern auch die Sicherheit des Personals verbessert. Verbrennungen durch heißes Öl seien ausgeschlossen.

