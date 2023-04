Erneuerungsarbeiten auf Weststrecke der Bahn im Raum St. Pölten

Auf der Weststrecke der Bahn stehen Erneuerungsarbeiten im Abschnitt St. Pölten – Pöchlarn (Bezirk Melk) an. Vom 2. bis 22. Mai wird es dadurch zu Fahrplanänderungen für den Nah- und Fernverkehr kommen, teilten die ÖBB am Montag mit. Auch Schienenersatzverkehr wird einer Aussendung zufolge eingerichtet. Gearbeitet wird vor allem an Gleis- und Weichenanlagen sowie am Schotterbett.

Schienenersatzverkehr mit Autobussen wird es laut ÖBB für die meisten Züge der Linien REX57 und R52 im Abschnitt St. Pölten – Pöchlarn geben. Die Reisezeit kann sich um bis zu 35 Minuten verlängern. Auf der Verbindung Wien Westbahnhof – St. Pölten – Amstetten sind Ausfälle bzw. Fahrplanänderungen für Züge der Linie CJX5 zu berücksichtigen. Nicht zuletzt kommt es während der Bauzeit auf der Strecke Linz – Wien Hauptbahnhof bzw. Wien Flughafen zu Fahrplanänderungen mit abweichenden Abfahrts- und Ankunftszeiten bei Verbindungen im Fernverkehr und bei einzelnen Nachtzügen. Die Weststrecke ist die am meisten befahrene Bahnverbindung Österreichs, erinnerten die ÖBB.

(S E R V I C E – Kundeninformation zu den Fahrplanänderungen erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug sowie im Internet unter www.oebb.at. Auskünfte über ihre Reisemöglichkeiten gibt es auch auf SCOTTY mobil, der ÖBB App sowie unter Tel.: 05-1717)

APA/Red.