“Einkehrschwung” wird immer teurer

Die Kosten für einen Einkehrschwung in einer Salzburger Skihütte sind in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt um fast 60 Prozent gestiegen, fast doppelt so viel wie die allgemeine Teuerung.

Dies zeigt eine aktuellen Erhebung der Arbeiterkammer Salzburg, die die Preise in 192 Skihütten in 23 Skigebieten im Bundesland untersucht hat.

Die AK-Konsumentenschützer betonen, dass die Skihüttenpreise im Vergleich zu anderen Gastronomiebetrieben übermäßig gestiegen sind. Während die Preise in der Gastronomie zwischen September 2013 und 2023 um knapp über 49,2 Prozent gestiegen sind, hat der Verbraucherpreisindex im gleichen Zeitraum nur um 33,5 Prozent zugenommen. Das Preisplus bei den Skihütten beträgt im Schnitt 59,2 Prozent im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2014.

Die Preise für Speisen und Getränke, einschließlich Kinderprodukte, sind in der Studie analysiert worden. Der starke Preisanstieg betraf vor allem das Essen, das seit 2014 um mehr als 63 Prozent teurer wurde, und weniger die Getränke.

Besonders auffällig sind die Preisanstiege bei Apfelstrudel (75 Prozent), Spaghetti Bolognese (69 Prozent) und Frankfurter mit Gebäck (70 Prozent). Bei Getränken war das beliebte Skiwasser mit einem Plus von 72 Prozent (0,25 Liter) bzw. 53 Prozent (0,5 Liter) der “Spitzenreiter”.

Die Preise variierten je nach Bezirk, wobei Tennengau, Lungau und Pongau unter dem Landesschnitt lagen und der Pinzgau darüber. Grundsätzlich gilt: Je mehr Pistenkilometer angeboten werden, desto teurer ist das Mittagessen.

Trotz der hohen Preise scheinen die Skifans nicht abgeschreckt zu sein, da der Wintertourismus im Bundesland auf Rekordkurs ist. Der Einkehrschwung gehört für viele Urlauber und Tagesgäste weiterhin zum Skierlebnis.

