Eigenes Reisebüro fürs Burgenland

Das Burgenland bekommt sein eigenes Reisebüro: Die Neusiedler See Tourismus GmbH wird mit der neu kreierten Marke “my burgenland Travel” zum Anbieter für Pauschalreisen und individuell auf den Gast bzw. die Gruppe angepasste Urlaube. Die frühere Marketinggesellschaft, die mittlerweile 100-prozentige Tochter des Tourismusverbandes Nordburgenland ist, bekommt damit eine neue Rolle, kündigte Geschäftsführer Patrik Hierner in einer Aussendung an.

Das Portfolio umfasst unter anderem Naturangebote, Kulturpackages, Weingenuss sowie Radreisen mit inkludiertem Gepäcktransport. Gebucht werden kann über die Homepage www.myburgenland.travel. Ziel ist es, die touristisch relevanten Themen des Burgenlandes effektiv am Markt zu positionieren, die heimischen Tourismusbetriebe zu unterstützen und speziell die Vor- und Nachsaison zu stärken, so Hierner.

APA/Red.