Easyjet: Kein Wachstum in Deutschland

Der britische Billigflieger Easyjet bleibt in Deutschland vorsichtig und plant nach dem massiven Rückzug wegen der Coronapandemie vorerst kein Wachstum. „Wir haben jetzt die richtige Größe gefunden“, sagte Konzernchef Johan Lundgren mit Blick auf die Flotte von 11 Flugzeugen. Diese Airbus-Maschinen sind alle am Hauptstadtflughafen BER stationiert.

Nach der Pleite von Air Berlin war Easyjet noch mit 34 Flugzeugen unter den Airlines mit Abstand die Nummer eins in Berlin. Im Zuge der Coronapandemie dampften die Briten ihre Flotte massiv ein, zunächst auf 18, dann auf 11 Maschinen.

„Es gibt keine Pläne, zu expandieren“, sagte Lundgren mit Blick auf die Flotte. Man wachse verantwortungsvoll und vorsichtig. Dabei gebe es interessante Ziele, wo Easyjet bei genug Nachfrage zulegen könnte. So sei die Türkei ein großer Markt. Lundgren sagte, das Geschäft mit Geschäfts- und Städtereisen erhole sich nach der Coronaflaute wieder spürbar.

Easyjet fliegt in Deutschland ganzjährig nur die Großstadtairports Berlin, München, Hamburg an, daneben saisonal eingeschränkt auch Friedrichshafen. An der Basis am Hauptstadtflughafen BER hat die Airline gut 700 lokal angestellte Beschäftigte.

Easyjet will künftig auch in Deutschland Urlaubspakete für Reisende schnüren und sich damit ein größeres Stück vom Tourismusmarkt sichern. Der Pauschalreiseanbieter Easyjet Holidays starte ab Ende dieses Jahres, sagte Lundgren. „Mit unseren hauseigenen Urlaubspaketen setzen wir uns von anderen Airlines in Deutschland ab.“ In Großbritannien habe man bereits großen Erfolg mit dem neuen Konzept, das es seit kurzem auch in der Schweiz gibt, erklärte der frühere TUI-Manager. Easyjet Holidays biete Reisenden Angebote zu über 70 Zielen in Europa und eine Auswahl von mehr als 4000 Hotels. Wegen einer sehr geringen Kostenbasis geht Lundgren davon aus, dass Easyjet Holidays in Deutschland bereits im ersten Jahr die Gewinnschwelle erreicht.

apa