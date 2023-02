DoN Group expandiert mit Bowl-Konzept

Das Cateringunternehmen DoN Group, das auch die Bordbistros von ÖBB-Fernzügen betreibt, expandiert mit seinem Deli Bowl Konzept Fat Monk. Nach fünf Lokalen in Österreich wurde dieser Tage ein erstes in Berlin eröffnet. Es handle sich damit um den „Start der von Anfang an geplanten Ausrollung des Konzepts in die DACH-Region“, teilte die Firma am Dienstag mit. Demnach sind noch im ersten Quartal zwei Neueröffnungen geplant.

Bowls sind derzeit moderne Gerichte, bei denen alle Zutaten in eine Schüssel kommen. Der Trend stammt aus den USA.

APA/Red.