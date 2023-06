DO&CO verdreifachte 2022/23 Gewinn, Umsatz verdoppelt

Eine gute Nachfrage in allen Divisionen hat dem Caterer DO&CO im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 deutlich höhere Ergebnisse beschert. Der Gewinn verdreifachte sich von 11,0 auf 33,64 Mio. Euro und der Umsatz verdoppelte sich von 705,2 Mio. auf 1,4 Mrd. Euro. Erstmals seit Beginn der Coronapandemie soll es auch wieder eine Dividende für die Aktionäre geben. Auf der HV am 20. Juli soll eine Ausschüttung von 1,0 Euro je Aktie vorgeschlagen werden.

In der Division Airline Catering stieg der Umsatz trotz eines schwierigen Marktumfeldes von 518,7 Mio. Euro auf 1,1 Mrd. Euro an, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Geholfen hat ein starkes Wachstum in den USA und der Gewinn einiger Neukunden.

Die Sparte international Event Catering profitierte vor allem vom „Nachholbedarf“ nach der Pandemie, aber auch von Stammkunden und großen Neukunden. Insbesondere der Gästeanstieg bei der Formel-1-Saison, bei der DO&CO Catering-Partner ist, sowie der FIFA World Cup in Katar beflügelten das Geschäft. Der Umsatz stieg von 117,2 Mio. auf 218,2 Mio. Euro an.

Auch in der Sparte Restaurants, Lounges und Hotels legten die Einnahmen von 69,3 auf 131,4 Mio. Euro zu. Die Sparte sei „Ausgangspunkt fast aller Innovationstätigkeiten des Konzerns,“ heißt es von dem Caterer. Denn die Restaurants und Cafes würden die Ideen für Menüs und Serviceabläufe liefern, welche dann in den anderen beiden Segmenten skaliert werden können.

Wegen der hohen Nachfrage in allen Bereichen habe DO&CO im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als 3.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Zum Ende des Geschäftsjahres (31. März) betrug die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 12.273 Vollzeitäquivalente.

Belastet wurden die Konzernergebnisse indessen durch Wechselkursänderungen. Diese drückten den Konzernumsatz um 244,5 Mio. Euro und ergeben sich zum Gutteil aus dem Verfall der türkischen Lira, schreibt der Caterer.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet DO&CO weiterhin mit deutlichen Anstiegen beim Umsatz und Ergebnis. Dennoch bleibe das Umfeld herausfordernd aufgrund der erhöhten Preise für Rohstoffe und Energie, der Inflationsentwicklung allgemein sowie der Hyperinflation in der Türkei.

