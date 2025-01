Die Top 10 Bauernhöfe für den nächsten Urlaub

Ein Urlaub am Bauernhof bietet eine perfekte Mischung aus Erholung, Naturerlebnis und Einblicken in das Landleben. Besonders für Kinder aus urbanen Regionen, die den Kontakt zu Tieren und der Landwirtschaft oft nicht mehr kennen, eröffnet diese Art des Reisens neue Perspektiven. Sie können hier Kühe füttern, Ziegen streicheln oder frische Hühnereier sammeln – Erlebnisse, die nicht nur Freude bereiten, sondern auch den Respekt vor der Natur und den Lebensmitteln fördern. Abseits von Smartphones und Verkehrslärm erleben Familien Entspannung und authentische Momente, die nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Das Salzburger Reiseportal bauernhofurlaub.info hat kürzlich die Top 30 Bauernhöfe ausgezeichnet, die sich durch Qualität, außergewöhnliche Erlebnisse und Gästezufriedenheit auszeichnen. Aus einer Auswahl von 1.000 Betrieben wurden 150.000 Bewertungen ausgewertet, um die besten Urlaubsbauernhöfe in Österreich, Deutschland und Südtirol zu küren. Besonders hervorgehoben wurden dabei die Top 3, darunter der Perfeldhof in Hinterglemm, der Bergbauernhof Irxner in Schladming und der Gewinner Familotel Landgut Furtherwirt in Kirchdorf, Tirol.

Der Gewinner

Das Familotel Landgut Furtherwirt in Kirchdorf vereint Bio-Bauernhof, Luxus und Familienfreundlichkeit. Hier treffen moderne Wellnessangebote auf traditionsreiche Landwirtschaft. Ein Reitstall, ein Naturbadeteich und eine Kinderskischule direkt vor Ort bieten ein umfangreiches Ferienprogramm für die ganze Familie. Während sich Kinder im „Happy Club“ mit Holzwerkstatt und Softplayanlage austoben, entspannen Erwachsene in der großzügigen Wellnesslandschaft mit Saunen und Spa-Angeboten. Besonders beeindruckend ist das nachhaltige Konzept des Hofs: Eine neue Photovoltaikanlage liefert umweltfreundlichen Strom. Wolfgang und Alexandra Hagsteiner führen den Betrieb mit Leidenschaft und Innovation, um jedem Gast ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen.

Urlaub am Bauernhof – einfach köstlich

Ein besonderer Höhepunkt eines Urlaubs am Bauernhof ist die kulinarische Vielfalt, die Gäste hier erwartet. Von frisch gebackenem Bauernbrot über hausgemachte Marmeladen bis hin zu Käse- und Wurstspezialitäten – die Mahlzeiten sind geprägt von regionalen, saisonalen Zutaten, die oft direkt am Hof produziert werden. Milch, Eier und Obst stammen in der Regel aus eigener Produktion, und viele Betriebe bieten Halbpension oder Frühstücksbuffets an, bei denen Urlauber die Vielfalt der regionalen Küche entdecken können. Für viele Gäste ist es ein einzigartiges Erlebnis, den Weg der Lebensmittel vom Stall oder Garten bis auf den Teller nachzuverfolgen.

Urlaub am Land – eine wertvolle Erfahrung

Ob Skifahren in den Alpen, Wanderungen durch grüne Wiesen oder die aktive Mithilfe im Stall – ein Aufenthalt am Bauernhof schafft bleibende Eindrücke für die ganze Familie. Die ausgezeichneten Höfe zeigen, wie vielseitig das Angebot sein kann. Gäste genießen frische Produkte direkt vom Hof, einen engen Kontakt zur Natur und eine Pause vom Alltag. Besonders für Familien bietet sich hier eine einmalige Gelegenheit, das Leben in seiner ursprünglichsten Form zu erleben.

(PA/red)