Die Perlen von Kitzbühel

Exzellente Qualität, vornehmer Service, feinste Kulinarik und unvergleichliches Wohlbefinden. Diese Prinzipien bilden das Fundament sämtlicher Hotels der renommierten Harisch Gruppe. Und das spürt man. Mit ihren einzigartigen Domizilen haben sich die Harisch Hotels weltweit einen Ruf erworben, der in der Hotellerie ebenso wie bei ihren geschätzten Gästen seinesgleichen sucht. Im berühmtesten Skiort der Alpen Kitzbühel erstrahlt die Harisch Gruppe mit zahlreichen erlesenen Hotels und erstklassigen Restaurants in voller Pracht.

Über 125 Jahre Tradition

Die Harisch Hotelkette findet ihren geschichtlichen Ursprung vor bereits über 125 Jahren. Josef Harisch, gelernter Metzger, verliebte sich in die Einheimische Anna (geb. Leitner) und erwarb mit ihr gemeinsam den „Goldenen Greif“ Ende des 19. Jahrhunderts. Ein kleiner Gasthof mit angrenzender Metzgerei. Nachdem das Ehepaar früh verstarb, lag es an den vier Kindern, den Gasthof weiterzuführen. So übernahm der älteste Sohn Josef, benannt nach seinem Vater, gemeinsam mit seiner Frau Maria den Betrieb – im Alter von nur 23 Jahren.

Deren ältester Sohn, ebenfalls ein Josef, wenn auch „Peppi“ genannt, musste wie sein Vater im zweiten Weltkrieg dienen. Währenddessen führte Maria den „Goldenen Greif“. Das war schon der zweite Krieg, den der Gasthof erfolgreich überlebte. Danach übernahm „Peppi“ wieder und führte das Wirtshaus gemeinsam mit zwei seiner Brüder, Hans und Ernst, und den Eltern weiter. Zu dieser Zeit, also in den 50er-Jahren, entwickelte sich Kitzbühel zur internationalen Top-Destination im alpinen Sport – der Grundstein zur Entwicklung der Harisch Gruppe.

Schätze der Gastlichkeit und Kulinarik

Inzwischen führt Dr. Christian Harisch, Sohn von Ernst, das Unternehmen an, zu dem mittlerweile sechs Hotels, ein Berggasthof und drei erstklassige Restaurants zählen.

Lisi Family Hotel

Umgeben von satter Natur am Fuße des majestätischen Wilden Kaisers verbindet das Lisi Family Hotel in Reith bei Kitzbühel geschickt Sport, Spaß, Action und unvergessliche gemeinsame Familienmomente.

Lebenberg Schlosshotel

Hoch oben auf dem Lebenberg tronth das Lebenberg Schlosshotel erhaben über Kitzbühel. Die Gäste erfreuen sich hier an einem atemberaubenden Blick auf die malerische Gamsstadt und die umliegende Bergwelt. Ein wahres Highlight ist zweifellos die Aussicht beim Schwimmen im 46 Meter langen Panoramapool.

Hotel Goldener Greif

Bei einem Abstecher in das Herz der Stadt erreicht man die verborgene Schönheit von Kitzbühel, das Hotel Goldener Greif. Dieser Ort erzählt einzigartige Geschichten und jedes Zimmer wurde mit liebevoller Individualität gestaltet. Von hier aus gelangt man nahtlos in das dazugehörige Restaurant „Das Greif“. Dessen Konzept vereint erstklassige Pizza und Pasta mit exquisiten Getränken und lädt Einheimische sowie internationale Gäste gleichermaßen zum Verweilen ein.

5-Sterne Hotel Weisses Rössl

Schreitet man aus der lebendigen Innenstadt durch das historische Jochberger Tor, führt der Weg zum „Gasthaus Chizzo“. Hier lautet das Credo: ‚La Dolce Vita‘. Mediterrane Küche und frische Zutaten bereiten den Gästen ein lukullisches Vergnügen.

Nur wenige Schritte davon entfernt findet sich ein ‚Leading Hotel of the World‘ – das 5-Sterne Hotel Weisses Rössl. Neben exzellent ausgestatteten Zimmern und Suiten beheimatet es das einzige Zuma Restaurant im deutschsprachigen Raum.

Hotel Schwarzer Adler

Das Highlight des Hotels Schwarzer Adler, ein einzigartiges Adults Only Hotels in Kitzbühel, ist zweifellos der 360°-Panorama-Pool auf dem Dach. Die Secret Bar verknüpft das Hotel mit dem erstklassigen Hauben-Restaurant „Neuwirt“. Eine erlesene Weinkarte und kreative Menüs, begleitet von herzlicher Tiroler Gastfreundschaft, erwarten dessen geschätzte Gäste.

Berggasthof Sonnbühel

Fährt man mit der Hahnenkammbahn in die unvergleichliche Bergwelt nach oben, sind es nur wenige Minuten Fußmarsch zum Juwel des Berges: Sonnbühel, die wohl älteste Skihütte der Welt. Diese bewahrt viele Geheimnisse und bietet den Gästen exklusiven Genuss in einem Ambiente von höchster Qualität.

Margarethenhof

Am malerischen Tegernsee wartet der Margarethenhof als Aktivhotel und Golfclub auf. Ein Ort der Erholung, der besonderen Wert auf eine persönliche, individuelle Betreuung der Gäste legt.